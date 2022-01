Can ngăn anh em ruột đánh nhau, hàng xóm bị đâm chết

Chủ Nhật, ngày 23/01/2022 20:30 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ được Lương Xuân Cương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Lương Xuân Cương bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng Lương Xuân Cương (SN 1992, trú tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, tối ngày 16/1, sau khi uống rượu tại nhà bố đẻ ở thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, do mâu thuẫn cá nhân, Cương xô xát đánh nhau với em ruột là L.T.D. Thấy Cương và D. đánh nhau, anh N.N.C (hàng xóm) và một số người vào can ngăn thì bị Cương dùng kéo đâm.

Hậu quả, anh N.N.C tử vong. Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy nã đối với Lương Xuân Cương. Bằng các biệp pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Cương đang lẩn trốn tại khu vực phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi xác định chính xác vị trí của đối tượng, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Lương Xuân Cương.

Tại cơ quan công an, Lương Xuân Cương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Nguồn: http://danviet.vn/can-ngan-anh-em-ruot-danh-nhau-hang-xom-bi-dam-chet-50202223120297615.htm