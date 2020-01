Thanh niên người nước ngoài "thao túng" cùng lúc 2 người đàn bà Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đối tượng người nước ngoài thuê 2 phụ nữ đứng tên thành lập 15 công ty và mở nhiều tài khoản ngân hàng hòng nhận, rút tiền có nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển hết tiền về Panama.

Bị cáo Chime Obiora Walter liên tục che mặt sau khi ra khỏi phòng xử án

Ngày 3-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với bị cáo Chime Obiora Walter (SN 1985, quốc tịch Nigeria). Bị cáo bị VKSND TP truy tố tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chủ tọa phiên tòa thông báo HĐXX sẽ nêu rõ lý do trả hồ sơ trong quyết định trả hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 2-2018, Công ty TNHH Helle Việt Nam (Công ty Helle) gửi đơn trình báo đến Công an TP HCM về sự việc xảy ra đối với công ty này trong năm 2017. Cụ thể, Công ty Helle nợ đối tác (có trụ sở tại Ấn Độ) 3 đơn hàng với tổng số tiền cần thanh toán là gần 7.000 Euro. Tháng 12-2017, Công ty Helle nhận email đề nghị thanh toán số tiền hàng nói trên do đối tác gửi.

Đáng nói, nội dung email đã gửi xuất hiện hai hộp mail khác có dấu hiệu bất thường. Vài ngày sau, Công ty Helle tiếp tục nhận email từ công ty bên Ấn Độ có nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng.

Đối tác đề nghị Công ty Helle chuyển tiền hàng qua tài khoản một doanh nghiệp khác có trụ sở ở quận 1 (TP HCM). Làm như thỏa thuận, Công ty Helle chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mới do đối tác cung cấp qua email. Tuy nhiên, sau khi Công ty Helle làm việc lại với đối tác bên Ấn Độ thì phát hiện không hề có việc bên bán hàng yêu cầu chuyển tiền hàng như nội dung đề cập trong những email kể trên.

Vào cuộc điều tra, công an xác minh tài khoản nhận số tiền do Công ty Helle chuyển là tài khoản một công ty do Trần Thị Ngọc Tâm đứng tên. Mở rộng điều tra, công an xác định thêm, Obiora có liên quan mật thiết trong vụ việc. Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, công an thu giữ 6 con dấu và hồ sơ pháp nhân đứng tên nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc Tâm khai nhận, Obiora thuê Tâm đứng tên thành lập công ty mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Tổng cộng, Tâm đứng tên thành lập 10 công ty. Chưa hết, Tâm còn lôi kéo thêm bạn là Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đứng tên lập ra 5 công ty khác.

Người đàn ông người Nigeria thường xuyên chỉ đạo Tâm và Tuyết đến ngân hàng rút tiền. Toàn bộ con dấu công ty do Obiora quản lý. Chỉ lúc đi rút tiền, Obiora mới giao con dấu cho hai nữ giám đốc "bù nhìn". Tổng cộng, Tâm đến ngân hàng rút tiền 4 lần.

Tương tự, Tuyết có 2 lần đi rút tiền theo yêu cầu của ông chủ người Nigeria. Cả Tâm lẫn Tuyết đều không hay biết mục đích chiếm đoạt tài sản của Obiora. Sau khi biết ông chủ giao dịch tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, hai nữ giám đốc cùng đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Obiora khai nhận, một đối tượng không rõ lai lịch sống ở Panama giao Obiora nhiệm vụ thành lập công ty và mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, Obiora gửi thông tin tài khoản sang Panama. Đối tượng kể trên sẽ làm việc với bên thứ ba ở nước ngoài để nhận tiền bất hợp pháp chuyển vào tài khoản Obiora mở tại Việt Nam. Obiora tiếp cận Tâm và Tuyết với mục đích thuê, chỉ đạo thành lập công ty phục vụ đường dây phi pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng ở nước ngoài truy cập bất hợp pháp vào email và gửi thông tin giả mạo đến nhiều doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền thanh toán hợp đồng từ phía đối tác hòng chiếm đoạt tài sản. Ở Việt Nam, Obiora chủ mưu thành lập nhiều công ty và mở tài khoản ngân hàng làm công cụ nhận tiền bất hợp pháp từ hành vi lừa đảo đó. Tổng cộng, Obiora chỉ đạo Tâm và Tuyết rút hơn 10,6 tỉ đồng tiền bất hợp pháp ra khỏi ngân hàng, chuyển về Panama.

Cơ quan chức năng nhận thấy, Tâm và Tuyết làm việc do tin tưởng Obiora và không biết đến âm mưu lừa đảo của Obiora và đồng bọn. Khi phát hiện sự việc, hai người tự giác đến trình báo. Do đó, VKSND TP HCM không xử lý hình sự đối với Tâm và Tuyết.

