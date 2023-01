Tạm giữ bảo vệ trộm tiền của khách để mua vàng

Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (65, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, ông Dũng là bảo vệ một quán mỳ cay thuộc khóm Đông An 5, Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31-12-2022, anh Ngô Chí Tài chạy xe mô tô đến quán mua đồ ăn.

Ông Dũng tiến hành sắp xếp xe lại cho ngay ngắn. Lúc này ông Dũng thấy trên xe anh Tài có 1 thùng nhựa nên mở ra xem. Thấy bên trong có nhiều tiền, nảy sinh ý định trộm cắp nên ông Dũng đã lấy một xấp tiền (10,5 triệu đồng) của anh Tài.

Nguyễn Văn Dũng đã thừa nhận hành vi trộm tiền của khách mua mì cay. Ảnh: CACC

Tiền trộm được ông Dũng đem đi mua 1 chỉ vàng 24k giá 5,5 triệu đồng và sửa xe 2 triệu đồng, số còn lại đem phòng trọ cất giấu. Sau đó ông Dũng quay lại quán mỳ cay tiếp tục làm việc.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Tài phát hiện mất tiền nên đã quay lại quán yêu cầu cho xem lại camera thì phát hiện hành vi trộm cắp của ông Dũng.

Tại cơ quan công an, ông Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

