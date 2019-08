Bắt tạm giam tài xế taxi xâm hại bé gái 11 tuổi tại bãi biển sau khi gây tai nạn

Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 10:00 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trường, tài xế taxi chở bé gái xuống bãi biển để xâm hại.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin về vụ việc.

Liên quan đến vụ tài xế Cao Đức Trường (31 tuổi; trú thị trấn Diễn Châu, Nghệ An; tài xế taxi của một hãng taxi) chở bé gái 11 tuổi ra bãi biển sau khi gây tai nạn, tại buổi làm việc của đoàn giám sát QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em với tỉnh Nghệ An Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, ngày 18/8, lái xe Trường trong tình trạng có uống rượu va quệt vào 2 cháu Tr. và Ng. đang đi xe đạp. Sau đó, Trường xuống đưa 2 cháu vào bệnh viện. Đến gần cổng bệnh viện, 2 cháu bảo không sao nên đi về. Trường đưa 2 cháu lên taxi đưa về.

Tuy nhiên đến nửa đường, Trường cho cháu Ng. xuống và tiếp tục chở cháu Tr. ra bãi biển định hiếp dâm cháu.

"Trường đã lột hết quần áo cháu Tr, nhưng do cháu còn nhỏ và có nhiều người qua lại nên Trường không thực hiện được hành vi hiếp dâm", Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói.

Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, với các vụ xâm hại trẻ em tỉnh này làm rất quyết liệt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trường và xem đây là án điểm để xét xử.

Tài xế Trường người gây tai nạn và chở bé gái 11 tuổi ra biển.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 20h ngày 18/8, tài xế Cao Đức Trường điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A-396.11. Khi xe taxi đi trên quốc lộ 7A kéo dài, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thành (Diễn Châu) thì đâm vào xe đạp điện có 2 bé gái.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã ra yêu cầu tài xế này chở 2 bé gái đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tuy nhiên tài xế Trường đã chở 2 bé gái này đi và thả một cháu bé xuống gần đó.

Tài xế Trường tiếp tục chở bé gái Ng.T.Tr. đi ra khu vực cuối của bãi biển xã Diễn Thành mà không đưa đi viện.

Đến khoảng gần 22h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe taxi này ở bãi biển nên bám theo, đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã và huyện tiếp cận hiện trường, đưa tài xế Mai Linh về trụ sở làm việc..

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.