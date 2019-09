Tài xế GrabBike bị sát hại sau tin nhắn "Có gì báo công an": Vừa học, vừa làm gửi về cho mẹ 5 triệu

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 13:39 PM (GMT+7)

Theo mẹ nạn nhân, S. mới lên Hà Nội nhập học từ đầu tháng 9. Để đỡ đần mẹ, nam sinh đã làm tài xế GrabBike để kiếm thêm thu nhập.

Tin nóng Sự kiện:

Liên quan đến vụ nam tài xế GrabBike bị sát hại ở Hà Nội, sáng sớm 29/9, thi thể nạn nhân N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá) đã được bàn giao để gia đình chở về quê để tổ chức hậu sự, an táng theo phong tục.

Bà Thu đau đớn bám theo chiếc xe chở thi thể con trai

Bà Thu (mẹ S.) cho biết, S. là con thứ 2, trên S. còn một người chị gái. Đầu tháng 9, S. từ Thanh Hoá lên Hà Nội để nhập học. Nam sinh đã làm tài xế GrabBike để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần kinh tế gia đình. S. mới gửi cho bà Thu 5 triệu đồng thì xảy ra chuyện.

Bà Thu cho hay ở nhà S. rất ngoan và thương mẹ, thời gian học cấp 3 mỗi khi được nghỉ hè em đều đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Ngày chưa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, S. đã lên Hà Nội tìm việc làm thêm vừa để ổn định chỗ ăn ở và kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.

"Đợt vừa rồi nó còn lên Hà Nội trước đi chạy Grab xong rồi mới nhập học. Con còn chưa đi học được một tháng vậy mà…

Biết công việc của con nguy hiểm, tôi có dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân", bà Thu nghẹn ngào.

Gia đình thắp nén hương cho nam sinh xấu số tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo bà Thu, khi nghe tin S. mất tích, bà đã rất lo lắng, đến sáng 28/9, bà quyết định cùng mọi người lên Hà Nội đi tìm con. Đến 18h tối cùng ngày, gia đình bà Thu cùng cơ quan công an đã tìm kiếm đến khu vực bãi đất trống giáp ranh phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, cũng tại đây, bà đã đau đớn khi con trai được lực lượng công an phát hiện đã tử vong.

Theo một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.