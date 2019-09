Xác định danh tính 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike tại Hà Nội

Công an địa phương cho hay, đang phối hợp với Công an TP Hà Nội khoanh vùng, xác định nơi hai đối tượng đang lẩn trốn.

Nam sinh chạy GrabBike bị sát hại tại Hà Nội

Chân dung hai đối tượng là nghi phạm gây ra vụ việc.

Liên quan đến vụ nam sinh chạy GrabBike bị sát hại ở Hà Nội, ngày 30/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Công an TP Hà Nội khoanh vùng đối tượng Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham), một trong hai nghi phạm gây án.

"Đinh Văn Giáp thường xuyên không có mặt tại địa phương. Đối tượng này đã có 1 tiền án liên quan đến tội danh Buôn người từ 2013", vị lãnh đạo này thông tin.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cũng cho biết, đơn vị đang xác minh nơi ở của đối tượng Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương), nghi phạm gây ra cái chết của nam sinh chạy GrabBike N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá).

"Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự và hiện tại không có mặt ở đị phương. Đối tượng này hay tụ tập hút cỏ, sử dụng chất kích thích với các thành phần bất hảo khác trên địa bàn xã", vị lãnh đạo Công an xã Thanh Lương cho hay.

Chiếc xe máy Yamaha của nạn nhân, tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/9, tại khu đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính nạn nhân là N.C.S, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội và hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến ngày 29/9, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát thông báo truy tìm hai đối tượng cướp tài sản xuất hiện trong tin nhắn cuối cùng mà nam tài xế đã gửi cho người dân.

Cụ thể, đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng là 1 nam thanh niên khoảng 23-30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông.

Nam thanh niên còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần soóc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính nhiều hạt trắng.

Xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh BKS: 36B5-443.41 là chiếc xe máy của nạn nhân, tang vật vụ án.

Ai phát hiện hoặc biết thông tin về 2 đối tượng và tài sản trên đề nghị liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT: 0983304879), Công an quận Bắc Từ Liêm (SĐT: 0972233087), Tổng đài 113 hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.