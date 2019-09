Vụ nam tài xế GrabBike bị sát hại: Buổi tối định mệnh

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 07:27 AM (GMT+7)

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm được phát hiện, trên người S. có nhiều vết thương do bị đâm.

Tin nóng Sự kiện:

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Liên quan đến vụ nam tài xế GrabBike bị sát hại ở Hà Nội, ngày 29/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá), hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội đồng thời làm tài xế GrabBike để kiếm thêm thu nhập.

Tối 28/9, nạn nhân S. được phát hiện tử vong tại một khu đất trống của công trường xây dựng giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 và phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Theo một vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó.

Dòng tin nhắn định mệnh gửi đến người chị gái mới quen trước khi nam sinh gặp nạn

Liên quan đến vụ việc, anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh trai S) cho hay sau hơn 1 ngày S. mất tích, gia đình không liên lạc được nên đã quyết định trình báo cơ quan công an đồng thời cử người từ quê nhà Thanh Hoá ra Hà Nội tìm.

Theo anh Tấn, tối 26/9, S. đứng chờ khách tại cổng bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm và nhắn tin trò chuyện với một người chị gái mới quen tên N. (cùng quê Thanh Hoá). Ít phút sau, S. có gửi hình ảnh hai thanh niên ngồi trên vỉa hè cho N. và trêu đùa sẽ chở hai người này đến Cổ Nhuế, có gì nhờ N. báo công an.

"Tưởng S. trêu đùa nhưng khi mãi không liên lạc được, N. đã báo cho Ph. (bạn cùng phòng trọ với S) sau đó Ph. báo tin về nhà tôi thì mọi người mới biết", anh Tấn cho hay.

Đến sáng 28/9, từ tin nhắn và hình ảnh cuối cùng S. gửi cho bạn, gia đình đã tìm kiếm quanh khu vực Cổ Nhuế. Khi gia đình cùng bạn của S. dò hỏi khắp nơi không có kết quả, mọi người đã quyết định ra khu vực ven sông Hồng tìm kiếm với hi vọng rằng có thể thấy manh mối liên quan đến S. Tại đây, tình cờ anh Tấn phát hiện một chiếc dép giống như của em trai mình.

Lần theo manh mối từ chiếc dép, gia đình tiếp tục tìm kiếm tại khu đất trống thuộc công trường đang xây dựng thì phát hiện thêm vết máu và cuối cùng tìm thấy thi thể S. cách vị trí chiếc dép khoảng vài trăm mét vào lúc 18h cùng ngày.

"Thời điểm phát hiện, trên người S. có nhiều vết đâm. Xe máy và điện thoại đã mất chỉ còn lại ví tiền", anh Tấn chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh của S, anh Tấn cho hay vì kinh tế gia đình không khá giả nên S. mới làm thêm nghề xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt. Chẳng ai ngờ khi nam sinh viên cố chạy thêm một lượt khách thì xảy ra án mạng đau lòng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.