Tài xế GrabBike bị sát hại sau tin nhắn "có gì báo công an": Đồng nghiệp kể cuộc nói chuyện cuối cùng

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 10:20 AM (GMT+7)

Theo người bạn cùng phòng nạn nhân, tối hôm S. mất tích, bản thân cũng nhận được tin nhắn "có gì báo công an" và đã khuyên nam sinh rằng dạo này nhiều cướp, ý tứ đừng nhận chở khách nhưng S. không nghe.

Tin nóng Sự kiện:

Liên quan đến vụ tài xế GrabBike bị sát hại ở Hà Nội, rạng sáng 29/9, thi thể của nạn nhân N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá) đã được lực lượng chức năng đưa về Trung tâm pháp y Hà Nội để tiếp tục khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trao đổi với PV, anh Đ.D.L cho hay S. là bạn cùng phòng trọ, cùng trường và đồng thời cũng là đồng nghiệp khi cùng chạy GrabBike. Hai người quen nhau qua một hội nhóm của trường và chuyển tới ở cùng nhau trong một phòng trọ nhỏ tại Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Nguyên ngày hôm qua (28/9), L. đã cùng gia đình S. tìm kiếm tung tích nam sinh. Khi thi thể S. được phát hiện, L. cũng có mặt tại hiện trường.

L. cho hay chiều 26/9, trước khi đi làm, S. có nói hôm nay chỉ kiếm 150 nghìn đồng đủ thì thôi không chạy thêm nữa. Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, S. nhắn tin cho L. bảo ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn "Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế".

"Lúc đầu em chỉ xem đó là câu nói đùa vì anh em ở phòng hay nói chuyện tếu với nhau. Sau khi thấy S. bảo chở khách đi Cổ Nhuế em liền nhắn lại bảo dạo này nhiều cướp lắm, ý em bảo là nguy hiểm, đừng đi, ai ngờ…”, L. kể lại.

Nam sinh xấu số bị sát hại sau tin nhắn "có gì báo công an"

Đến 23h30, sau khoảng 3 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng với L, S. vẫn chưa quay về phòng trọ. Lúc này, L. gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng bạn cùng phòng không nghe máy nên đã đi ngủ.

“Hôm đó em điện cho S. không được nên cứ nghĩ cậu ấy sang nhà người quen chơi, máy điện thoại hết pin. Đến chiều hỏi mấy người bạn cùng lớp với S. thì được biết cậu ấy không đi học, mọi người cũng không ai gặp S. cả. Bấy giờ tâm trạng em bất an liền tìm đủ mọi cách liên hệ với người nhà báo tin rồi cùng người thân ra công an trình báo vụ việc S. mất tích”, L. cho hay.

Nhận xét về nam sinh xấu số, L. cho rằng S. là người hoà nhã, chịu khó và rất được lòng mọi người. Thường ngày, hai nam sinh tranh thủ chạy GrabBike từ chiều tối đến tầm 22h đêm sẽ nghỉ. Có hôm S. chạy muộn đến khoảng 22h30 là về.

"Tối 26/9, lúc S. nhắn tin cho em vẫn còn sớm nên có lẽ mới nhận chở khách. Nếu muộn chắc S. sẽ không nhận chở. Ai ngờ đó là lần cuối cùng hai đứa nhắn tin cho nhau", L. bùi ngùi kể lại.

Anh Đ.D.L bùi ngùi kể lại sự việc với PV.

Trước đó, tối 28/9, nạn nhân N.C.S được phát hiện tử vong tại một khu đất trống của công trường xây dựng giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 và phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Theo một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.