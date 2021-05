Sự thật vụ 2 người bị nhóm lạ mặt đánh đập dã man giữa khuya

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điều bất ngờ nên mời 2 người khai bị nhóm người lạ mặt đánh đập dã man về trụ sở làm việc.

Ngày 4-5, tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Lê Minh Vương (SN 1992) và Phan Văn Hiếu (SN 1980; ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) về hành vi báo tin giả và điều khiển xe có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông.

Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu, tay trong khi Vương chỉ bị thương nhẹ sau khi tông xe vào gốc xoài nhưng lại khai bị người khác đánh đập dã man. Ảnh: T.Tầm

Theo đó, vào sáng 30-4, anh Phan Văn Quá (SN 1979, anh ruột của Hiếu) đến Công an xã Vĩnh An và trực ban Công an huyện Châu Thành trình báo về việc em trai của mình cùng với Vương đi chơi bằng xe máy. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi cả 2 đến khu vực lộ nông thôn thuộc xã Vĩnh An thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt dùng theo hung khí từ trong bụi cây lao ra đánh đập dã man. Hậu quả, Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu và tay. Trong khi đó, Vương bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường điều tra, xác minh làm rõ. Qua xác minh và công tác khám nghiệm hiện trường, cũng như dấu vết trên người các nạn nhận, lực lượng công an xác định đây chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường.

Tại cơ quan công an, Vương đã khai nhận vào thời điểm đó đã nhậu say và chở Hiếu về nhà bằng xe máy. Tuy nhiên, do Hiếu đã say rượu, ngồi phía sau không vững nên làm Vương điều khiển xe mất lái rồi va vào cây xoài khiến cả 2 ngã xuống bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, sợ bị gia đình la mắng việc nhậu say rồi điều khiển xe tự gây tai nạn và sợ bị công an biết sẽ xử phạt hành chính nên điện thoại cho anh Quá nói bị nhóm người lạ mặt chặn đường, đánh đập dã man.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/su-that-vu-2-nguoi-bi-nhom-la-mat-danh-dap-da-man-giua-khuya-202105...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/su-that-vu-2-nguoi-bi-nhom-la-mat-danh-dap-da-man-giua-khuya-20210504093839814.htm