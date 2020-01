Say rượu trong đêm giao thừa, cô gái xinh đẹp bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Cùng bạn bè dự tiệc giao thừa mừng năm mới, thiếu nữ 19 tuổi không hề biết rằng đồ uống của mình bị pha rượu mạnh khiến cô say không biết gì và đã bị hãm hiếp suốt 50 phút bởi một tên “quái vật”.

Melody Maxwell không thể nhớ được chuyện gì xảy ra trong đêm bị cưỡng hiếp.

Bữa tiệc khủng khiếp

Đêm giao thừa năm 2018, Melody Maxwell, 19 tuổi dự tiệc đón năm mới với bạn bè ở Northampton, Anh. Sau khoảng thời gian học hành vất vả tại trường Đại học Manchester, đây là dịp để cô nữ sinh xinh đẹp này xả hơi.

“Tôi bắt taxi tới một quán rượu và nhắn tin cho mẹ biết địa điểm. Vài phút sau đó, tôi uống vodka pha coke, vừa uống vừa hát bài “All I want for Christmas is you”. Rồi cũng đến thời khắc đếm ngược, các bạn truyền nhau chai prosecco và tôi có uống một ngụm. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được trong đêm kinh khủng đó”, Melody kể lại.

Vài tiếng sau, Melody tỉnh dậy và thấy mình nằm trong xe ô tô của mẹ với một cơ thể đau đớn, có một chiếc chăn quấn quanh vai cô và quần tụt xuống mắt cá chân. Ví, túi và điện thoại của cô biến mất. Nhìn vào đồng hồ trên xe Melody thấy đã 5h.

“Tôi đã rất hoảng sợ. Mẹ cho biết cảnh sát đã phát hiện ra tôi đang kêu cứu và gọi cho mẹ tới. Nhưng tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra với tôi trước đó. Tại đồn cảnh sát, tôi giao cho họ chiếc váy tôi vừa mua để đi dự tiệc năm mới cùng đồ lót để họ điều tra”, Melody kể lại.

Sáng hôm sau, Melody được một thám tử gọi tới và yêu cầu cô phải kiểm tra pháp y. Lúc đầu, Melody từ chối vì cô chỉ muốn quên cái đêm đó đi. Sau đó cô gái phát hiện ra một vết bầm lớn trên đùi mình. Melody liền gọi điện cho thám tử và 1 tiếng sau cô được làm xét nghiệm.

Cùng ngày hôm đó, Melody bàng hoàng nhận được thông báo của cảnh sát rằng cô đã bị hiếp dâm và đồ uống của cô hôm đó có thể bị pha rượu mạnh.

Gã đàn ông đồi bại

“Yêu râu xanh” Obi Forgive.

Cảnh sát phát hiện ra đoạn camera ghi lại cảnh cô gái rời khỏi quán rượu với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này đưa Melody tới một khu đầy cỏ phía sau quán rượu và một giờ sau thì hắn ta trở lại một mình.

Cảnh sát đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông này trên báo địa phương với hi vọng sẽ xác định được danh tính của anh ta. Một tuần sau, nghi phạm người London là Obi Forgive, 28 tuổi bị bắt giữ sau khi chủ quán rượu cung cấp thông tin cho cảnh sát.

“Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ tới vụ hiếp dâm. Khi quay trở lại trường học, tôi cũng thấy khó tập trung vào bài vở, có những ngày tôi còn không bước nổi ra khỏi giường. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành các bài thi”, Melody nhớ lại quãng thời gian khủng hoảng của mình.

Theo kết quả điều tra, Melody đã bị pha rượu mạnh vào đồ uống và bị chuốc cho say mèm. Forgive đã hành hạ Melody trong suốt 50 phút. Ngay sau khi kết thúc việc hãm hiếp cô nữ sinh, Forgive lại quay trở lại con phố đó, vào một quán rượu khác và thay trang phục khác để tiếp tục tìm thêm nạn nhân.

Tháng 6/2019, Obi Forgive bị đưa ra xét xử tại tòa án Northampton Crown. Các nhà điều tra cho biết, Forgive luôn đi tìm kiếm những người phụ nữ say xỉn như Melody để hiếp dâm. Sau khi tấn công tình dục Melody, Forgive đã thay đổi trang phục và đến một quán rượu khác để tìm thêm những cô gái say rượu.

Forgive đã phải nhận mức án 11 năm tù giam vì tội hiếp dâm. Ngoài ra, hắn còn phải chịu thêm án 5 năm tù vì tội dâm loạn và bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời.

