Cô gái thức dậy trần truồng trong ngôi nhà lạ và chuyến taxi của kẻ đồi bại

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Cô gái thức dậy trong căn nhà xa lạ với cơ thể trần truồng mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bị lừa trong cơn say

Chân dung 2 bị cáo cưỡng bức nạn nhân.

Đêm cuối năm 2016, một cô gái 18 tuổi ở Anh đi đón năm mới với bạn bè. Ngay trong giờ đầu tiên của năm mới 2017, cô gái bước ra ngoài hộp đêm trong cơn say chuếnh choáng. Dường như rượu làm cho cô gái không còn biết được mình đang đi đâu, có ai bên cạnh và không ý thức được việc mình làm.

Sau khi ra khỏi hộp đêm, cô gái bước lên một chiếc xe mà bản thân nghĩ là taxi rồi yêu cầu được về nhà. Người điều khiển chiếc xe là Abel Muntean. Lúc đó Muntean 17 tuổi, anh ta giả vờ là tài xế taxi. Sau khi cô gái lên xe, Mantuen hiện nguyên hình là "yêu râu xanh". Anh ta cưỡng bức nạn nhân trên xe. Chưa dừng lại ở đó, khi đã thỏa mãn tính, nam thanh niên này chở cô gái đến một ngôi nhà trong thị trấn.

Trong nhà có Raul Covaci Novac, cả 2 người tấn công và cưỡng bức nạn nhân. Quá trình này kéo dài 2 tiếng và trở thành nỗi ám ảnh khiếp đảm với cô gái sau khi mọi chuyện kết thúc.

Nạn nhân cho hay, hôm xảy ra sự việc, cô đi chơi đêm giao thừa với những người bạn. Vì say rượu nên cô không nhớ được gì. Trong quá trình lục tìm lại trí nhớ, cô gái chỉ biết đi bộ trên phố trong lúc đã say mèm. Cô mượn điện thoại của một người phụ nữ khác để gọi điện cho tổng đài taxi đặt xe. Tuy nhiên, tất cả các hãng đều báo bận do khách hàng đã đặt chỗ hoặc tài xế đang chờ khách. Vì đêm giao thừa nên số lượng người đi taxi nhiều, khách đông càng khiến cho việc gọi xe vô cùng khó khăn.

Sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe gần giống taxi. Vì muốn về nhà do quá say, cô gái vội mở cửa và hỏi tài xế: "Anh có thể đưa tôi về nhà không? Tài xế nói với tôi đồng ý".

Thức dậy trần truồng trên giường

Nạn nhân tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng trên giường ở một ngôi nhà xa lạ với cơ thể đau đớn. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân và ai đã đưa mình tới ngôi nhà đó. Sau khi định thần lại, cô mới biết bản thân đã bị cưỡng bức.

Sau quá trình điều tra của cảnh sát, cả 2 nghi phạm Novac và Muntean bị bắt giữ. Hai bị cáo bị kết tội tấn công tình dục, cưỡng bức. Muntean còn bị kết tội bắt cóc.

Nhân viên điều tra cho hay, 2 người đàn ông này tìm một cô gái trẻ - người đơn giản là muốn về nhà sau khi ăn mừng chào năm mới. Nạn nhân bị Muntean lừa để lên xe và được đưa đến một địa điểm mà cô không hế biết và không hề mong muốn.

Tại tòa, thẩm phán cho hay, bị cáo Muntean đã đợi trong xe bên ngoài hộp đêm vào thời khắc đầu năm mới 2017. Lúc đó, xe không có ai ngoài tài xế này. Anh ta thậm chí còn nháy đèn để thu hút sự chú ý của cô gái và nói dối là taxi chở khách. Với cách này, anh ta đã tạo được lòng tin với nạn nhân để cô lên xe. Sau đó, anh ta giở trò đồi bại với nạn nhân và đưa cô gái đến nhà của bạn để tiếp tục hành vi bỉ ổi.

"Nói cách khác, bị cáo đã sử dụng cô gái như một đối tượng cho sự thỏa mãn tình dục của chính mình và đồng phạm", thẩm phán nói tại tòa.

Sau phiên tòa, Abel Muntean, 19 tuổi bị kết án tù 10 năm còn Rumani Novac, 34 tuổi bị kết án tù 5 năm. Các mức án này phần nào khiến cho gia đình và nạn nhân cảm thấy công lý được thực thi.

