Sau va chạm giao thông, 2 nhóm hỗn chiến làm 2 người thương vong

Ngày 13-2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng khiến hai người thương vong.

Người dân quay lại cảnh nhóm thanh niên cầm dao kiếm truy sát hai thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân là anh Lâm Văn V đã tử vong, còn Nguyễn Văn Vũ E ( cùng sinh năm 1987, quê ở An Giang) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều 12-2 trên địa bàn phường Thuận Giao (TP Thuận An), sau khi hai chiếc xe máy xảy ra va chạm giao thông.

Cụ thể, sau khi hai xe máy xảy ra va chạm thì hai người đi trên hai xe máy có xảy ra cãi nhau.

Sau đó, hai bên đều bỏ đi, một lát sau có một nhóm thanh niên cầm theo dao, kiếm đến truy sát đối thủ. Vụ việc được một người dân ghi hình.

