Va chạm giao thông, đối tượng vừa ra tù đâm tử vong tài xế ô tô

Thứ Sáu, ngày 07/10/2022 17:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hàng chục chiến sĩ công an đang truy bắt đối tượng đâm tài xế ô tô tử vong sau va chạm giao thông. Nghi can gây án vừa ra tù được vài ngày.

Chiều 7/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng công an đang truy tìm nghi can đâm một người tử vong sau va chạm giao thông.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một nam thanh niên đi xe máy mang biển số 47B2-909.89 với xe ô tô do ông Y.T (56 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Nam thanh niên đuổi theo đến ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập thì chặn đầu xe ô tô. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, nam thanh niên rút dao ra đâm vào người đàn ông, khiến người này gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, đối tượng bỏ xe lại hiện trường, chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng truy bắt đối tượng. Theo thông tin từ công an, nghi can trong vụ án là đối tượng vừa ra tù được 3 ngày.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ án

Tại hiện trường, rất đông người dân có mặt theo dõi vụ việc. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt, phân luồng giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://tienphong.vn/va-cham-giao-thong-doi-tuong-vua-ra-tu-dam-tu-vong-tai-xe-o-to-post1475961....Nguồn: https://tienphong.vn/va-cham-giao-thong-doi-tuong-vua-ra-tu-dam-tu-vong-tai-xe-o-to-post1475961.tpo