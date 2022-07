Sau khi sát hại vợ rồi tự tử, người chồng đã tử vong

Phúc sau khi sát hại vợ tại TP Thủ Đức đã về quê ở tỉnh An Giang uống thuốc tự tử rồi ra đầu thú, hiện Phúc đã tử vong.

Đến ngày 30-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang hoàn tất các thủ tục để giải quyết vụ việc người chồng sát hại vợ là chị Sơn Thị Cẩm T (23 tuổi, quê Sóc Trăng) rồi uống thuốc tự tử.

Theo nguồn tin của PLO, trước khi ra đầu thú ở An Giang, Phúc đã uống thuốc trừ sâu tự tử và ngay sau khi tiếp nhận, công an đưa Phúc đi cấp cứu tại Bệnh viện ở tỉnh An Giang.

Sau đó, Công an TP Thủ Đức đã xuống tiếp nhận vụ việc, do tình hình diễn tiến bệnh nặng nên công an đã chuyển Phúc đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, Phúc đã không qua khỏi.

Trần Hữu Phúc sau khi uống thuốc tự tử đã tử vong

Trước đó, tối 24-7, người mẹ đi làm về thì phát hiện con gái là chị T đã tử vong trên gác tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Qua quan sát, người mẹ thấy con gái chết với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại nên đã trình báo công an.

Công an vào cuộc, xác định nghi phạm là Phúc nên ra thông báo truy tìm đến các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an.

Đến chiều tối 25-7, Phúc đã uống thuốc trừ sâu rồi ra đầu thú tại công an ở tỉnh An Giang.

