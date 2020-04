Sau khi đại gia "Đường Nhuệ" bị bắt, doanh nghiệp mai táng tố cáo bị "làm luật"

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi Đường "Nhuệ" cùng vợ và nhóm đàn em bị bắt tạm giam vì tội "Cố ý gây thương tích", một số đơn vị doanh nghiệp làm dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang đứng ra tố cáo bị Đường "Nhuệ" cưỡng đoạt tiền thông qua hoạt động "thu phế" đưa người chết đi hỏa táng.

Ngày 15-4, ông Q.V.C. (cán bộ Công ty dịch vụ mai táng Vĩnh Hằng có văn phòng tại tỉnh Thái Bình) cho biết công ty ông đã nhiều lần bị nhóm đàn em của Đường "Nhuệ" o ép, khống chế buộc phải chấp nhận "báo ca" các trường hợp hỏa táng, sau đó nộp theo tháng cho Nguyễn Xuân Đường nếu không muốn bị "treo kèn".

Ông C. chia sẻ ít ngày sau khi vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng một số đàn em thân tín bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam, ông C. đã được Công an tỉnh Thái Bình mời lên để làm việc để xác minh, thu thập thông tin về việc thu tiền các ca hỏa táng tại tỉnh Nam Định và TP Hải Phòng.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 23-25 đơn vị làm dịch vụ mai táng. Từ năm 2017, mỗi trường hợp hỏa táng phải nộp cho Đường "Nhuệ" 500.000 đồng, nếu doanh nghiệp mai táng phản đối thì bị đàn em của Đường "Nhuệ" hành hung, dằn mặt...

Bình quân, mỗi một tháng, riêng tại Thái Bình có 300-400 ca hỏa táng, tuy nhiên do địa phương chưa có đài hóa thân nên thường phải đưa sang các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Hoàng Long (đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định), cho hay doanh nghiệp đã từng ủy quyền cho Công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng (báo ca) về Hoàng Long.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 12-2017, Đường "Nhuệ" bắt đầu chèn ép, đánh đập anh N.T.V. - nhân viên Công ty Thành Phát nhằm buộc doanh nghiệp dừng hoạt động để Công ty Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình.

Theo anh N.T.V., từ cuối năm 2017, anh được một nhân viên của công ty Đường Dương yêu cầu đến "họp" với Nguyễn Xuân Đường. Ngoài anh V., đại diện của 23 văn phòng khác cùng làm về dịch vụ mai táng cũng được gọi đến.

Trong cuộc họp, Đường "Nhuệ" yêu cầu các văn phòng phải ký vào một văn bản "liên doanh". Theo đó, mỗi ca mai táng phải nộp cho nhóm của Đường "Nhuệ" 500 ngàn đồng. Những người phản đối yêu sách này đều bị đàn em của Đường "Nhuệ" dằn mặt ngay tại chỗ.

Để dễ dàng quản lý, Đường "Nhuệ" cùng đàn em yêu cầu các đơn vị này không được làm việc trực tiếp với Đài hóa thân hoàn vũ Nam Định, mà phải thông qua "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" do Công ty của Đường đứng đầu.

Các đơn vị dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình khi nhận đưa người đi hỏa táng đều phải báo cáo chi tiết thông tin về thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường "Nhuệ" nắm bắt, quản lý. Căn cứ vào số liệu báo cáo, hàng tháng các công ty tự nhân số tiền lên để nộp đủ cho băng nhóm giang hồ này.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an đang xác minh, điều tra, làm rõ hành vi thu tiền bảo kê hỏa táng của nhóm đối tượng do Đường "Nhuệ" cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự đối với 6 bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), đều trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Xuân Hòa (SN 1976, thường trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

