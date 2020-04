Đại tướng Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo vụ án Đường "Nhuệ"

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 13:45 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ Đường "Nhuệ", Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Kể từ hôm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã có chỉ đạo liên tục đối với Công an tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng Đường "Nhuệ"

Đối với vụ án “Đường Nhuệ” gây xôn xao dư luận, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt giam vợ chồng Giám đốc Cty TNHH Đường Dương (Nguyễn Thị Dương -vợ) và Nguyễn Xuân Đường (chồng) làm chủ.

Về vụ án này, ngày 15/4, trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: "Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình và sát sao theo dõi vụ án “Đường Nhuệ” tức Nguyễn Xuân Đường".

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ đã lập tức và liên tục chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, việc đấu tranh với tội phạm là việc của ngành công an.

Cùng ngày trao đổi với Tiền Phong, ông Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình cho biết, vụ án đã được báo cáo Viện KSND Tối cao và đang thực hiện các quy trình tục của pháp luật.

Trước đó, ngày 14/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường.

Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng Đường “Nhuệ”, trú tại thành phố Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ nhấn mạnh, đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dai-tuong-to-lam-truc-tiep-chi-dao-vu-an-duong-nhue-1642253.t...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dai-tuong-to-lam-truc-tiep-chi-dao-vu-an-duong-nhue-1642253.tpo