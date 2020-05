Sau cuộc gọi cho mẹ, nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 09:05 AM (GMT+7)

Đã hơn 1 tuần trôi qua, thông tin về nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn “bặt vô âm tín”.

Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm tung tích của cháu Lê Thị Thu Hằng (SN 2005, trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bỏ nhà đi đã hơn 1 tuần nay chưa về.

Chị Đường Thị Nguyệt (mẹ Hằng) cho biết: “Sáng 10/5, cháu dậy sớm đi thể dục rồi không trở về nhà. Sáng ngày hôm sau (11/5), gia đình nhận được điện thoại của cháu nói “mẹ ra đưa con về, con đang ở bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)”. Sau đó gia đình có ra tìm nhưng không thấy. Gọi điện cũng không liên lạc được nữa”.

Gia đình in ảnh và thông tin để đi tìm cháu Hằng

Gia đình đã làm đơn trình báo gửi công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị giúp đỡ tìm kiếm tung tích Hằng nhưng đến nay đã 1 tuần trôi qua vẫn "bặt vô âm tín".

Trước khi rời nhà, Hằng mặc áo sọc vàng, quần màu tím than và có đeo khẩu trang.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nữ sinh.

