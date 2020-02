Nam bảo vệ chung cư mất tích bí ẩn hơn nửa năm

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 12/2, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, đang thụ lý vụ việc một nam bảo vệ của chung cư An Hòa, thuộc khu phố 5, phường An Phú, quận 2 mất tích không rõ lý do hơn nửa năm nay.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1970; ngụ ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đã lên Công an quận 2 trình báo về việc con của bà là anh Phạm Trung Phát (SN 1997; ngụ ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; trú TP.HCM) mất tích hơn nửa năm nay.

Bà Nga cho biết, con mình vốn làm nhân viên bảo vệ của chung cư An Hoà, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM.

Từ ngày 2/7/2019, anh Phát đột nhiên mất liên lạc với người thân trong gia đình. Sau đó, gia đình anh đi tìm kiếm, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.

Nam bảo vệ chung cư mất tích hơn nữa năm đầy bí ẩn ở TP.HCM.

Gia đình lo cho sự an nguy của anh Phát nên đã tới chung cư hỏi, nhưng mọi người không biết anh Phát đi đâu. Trong hơn nửa năm, gia đình mỏi mòi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Sự việc được gia đình trình báo công an.

Công an quận 2 đề nghị nếu ai phát hiện anh Phát đang ở đâu thì giữ lại và thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) tại số 989 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM (số điện thoại: 028 37415334, gặp đồng chí Lê Văn Phụng - điều tra viên) hoặc công an địa phương nơi phát hiện.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/nam-bao-ve-chung-cu-mat-tich-hon-nua-nam-day-bi-an-1058160.htmlNguồn: http://danviet.vn/phap-luat/nam-bao-ve-chung-cu-mat-tich-hon-nua-nam-day-bi-an-1058160.html