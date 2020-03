Nữ sinh lớp 8 nghi mất tích có đi cùng người đàn ông ly hôn vợ

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 11:30 AM (GMT+7)

Qua trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện nữ sinh lớp 8 ở huyện Đô Lương, Nghệ An, nghi mất tích trước đó có đi cùng với một người người đàn ông đã ly hôn vợ.

Ngày 25-3, trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Phố, Trưởng Công an xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), cho biết, công an xã nhận được đơn trình báo về việc, em Ng.Th.T. (học sinh lớp 8, trường THCS xã Thượng Sơn) mất tích nhiều ngày nay.

Nữ sinh T. được xác định đi cùng người đàn ông tên Kh. khi "mất tích" - Ảnh: Đ.Lương

Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày 19-3, em T. mặc chiếc áo xanh đồng phục học sinh đội mũ lưỡi trai màu đỏ đi mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy em trở về nên thông báo trên loa phóng thanh xã Thượng Sơn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất camera an ninh của người dân, công an xã Thượng Sơn xác định em T. rời đi cùng một người đàn ông tên Ng.Ng.Kh. (31 tuổi, quê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Được biết, anh K. đã ly hôn vợ, đang tạm trú tại nhà một người trong xã.

Hiện, cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nữ sinh T.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nu-sinh-lop-8-nghi-mat-tich-co-di-cung-nguoi-dan-ong-ly-hon-vo-202003...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nu-sinh-lop-8-nghi-mat-tich-co-di-cung-nguoi-dan-ong-ly-hon-vo-20200325102923581.htm