Sát hại thiếu tá công an, gã giang hồ đất Cảng lẩn trốn 17 năm bị tuyên phạt án chung thân

Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án giết người. Bị cáo trong vụ án này là Bùi Đắc Thành (SN 1985, trú ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng). Đây chính là đối tượng cùng đồng bọn sát hại thiếu tá công an 17 năm về trước. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và tháng 8/2022, Thành đã bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2004, thông qua người quen là Phạm Văn Duyên giới thiệu, Trần Văn Thà được vào làm hợp đồng tại Xí nghiệp đóng tàu Quỳnh Cư (thuộc Công ty Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng).

Ngày đó, Đoàn Mạnh Trung (SN 1957, trú tại thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có nhận của Duyên 3 triệu đồng để lo thủ tục cho Thà. Sau đó, Thà bỏ việc có đòi Trung phải trả 6 triệu, dẫn đến 2 bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tiếp đó, 2 bên có hẹn nhau vào đêm 2/8/2005 để "nói chuyện...".

Chân dung bị cáo Bùi Đắc Thành

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, Trung nhờ Trần Văn Long (SN 1964, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) và được Long đồng ý. Lúc này, Long gọi điện cho em trai là Trần Văn Chung (SN 1972, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) và nhờ em trai triệu tập nhóm. Sau đó, Chung, Long đưa cho vũ khí (dao bầu, giáo, mác, tuýp sắt, gậy) cho các thành viên trong nhóm và mai phục chờ nhóm của Thà.

Đến khoảng 21h30 ngày 2/8/2005, phát hiện 2 xe taxi từ phía cầu Bính, đoán là nhóm của Trần Văn Thà đã tới; nhóm của Chung, Long lao ra chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến nhóm Thà bỏ chạy.

Nhận được tin báo về vụ việc, thiếu tá Bùi Tiến Tường-Phó trưởng Công an phường Hùng Vương lập tức đi xe máy tiếp cận hiện trường. Khi thấy công an, nhóm của Long bỏ chạy, nhưng phát hiện anh Tường đi 1 mình nên Long xông vào ôm phía sau anh Tường, còn Chung cầm ba chia (dạng giáo đầu gắn hai ngạnh nhọn) lao tới đâm từ phía trước, riêng Bùi Đắc Thành dùng giáo phóng thẳng vào lưng, Phan Hải Thành cầm tuýp sắt ném vào chân thiếu tá Tường; tiếp đó cả nhóm vất hung khí tại hiện trường bỏ chạy.

Sau khi cả nhóm bỏ chạy, thiếu tá Tường được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên đã tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng sau đó đã truy bắt các đối tượng, nhưng còn một số tượng bỏ trốn.

Tại phiên tòa ngày 26/4/2006, Toà án nhân dân TP. Hải Phòng xử phạt Phan Hải Thành 14 năm tù giam về tội giết người; Phạm Thanh Bình 4 năm tù, Trần Minh Tuấn 3 năm tù, Lê Tiến Công 30 tháng tù, Nguyễn Quang Huy 24 tháng tù, Trịnh Văn Cường 24 tháng tù, Nguyễn Đức Toán 18 tháng tù, Đào Quang Hưng 18 tháng tù, Lê Ngọc Hùng 15 tháng tù, Nguyễn Văn Hậu 30 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng và Đoàn Mạnh Trung 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 19/5/2015, Trần Văn Chung bị bắt theo Quyết định truy nã. Toà án nhân dân TP. Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Chung mức án tử hình về tội giết người; riêng đối tượng Bùi Đắc Thành bỏ trốn và Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã.

Sau hơn 17 năm lẩn trốn, ngày 24/8/2022, Bùi Đắc Thành bị cơ quan công an bắt giữ và ngày 27/3/2023, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Thành mức án chung thân về tội giết người.

