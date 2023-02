Thao “Điên”, kẻ trốn nã từng nổ súng giải quyết ân oán giang hồ là ai?

Dương Văn Thao tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 15/2, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý Dương Văn Thao (tức Thao "Điên", ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Giết người”.

Gã giang hồ cộm cán

Một chỉ huy đội nghiệp vụ thuộc phòng PC02 cho biết, Thao “Điên” là đối tượng thuộc diện theo dõi của cơ quan công an từ năm 2011 khi tham gia một vụ đụng độ, giải quyết mâu thuẫn trong giới giang hồ.

Cụ thể, tối 1/8/2011, Nguyễn Thạo Phương (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang (tức Quang "Balo") tại khu vực bờ kè hồ Tây. Sau đó, Phương đã liên hệ với những mối quan hệ xã hội, nhờ một số đối tượng cộm cán, trong đó có Thao “Điên” để giải quyết mâu thuẫn với Quang “Balo”. Được sự nhờ vả của Phương, Thao “Điên” lập tức đồng ý và thủ sẵn 1 khẩu súng tự chế dạng colt theo người.

Tối một ngày sau đó, Phương hẹn Quang “Balo” đến ngã tư Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi tới điểm hẹn, Phương cùng Thao “Điên” và các đối tượng trong nhóm đã thủ sẵn hung khí. Khi Quang “Balo” điều khiển ô tô đến điểm hẹn và bước xuống xe, nhóm của Phương đã lập tức cầm hung khí xông tới đánh phủ đầu Quang. Bị đánh bất ngờ, Quang vội vàng lên xe bỏ chạy kịp thời.

Thấy Quang lái xe rời đi, Thao “Điên” không buông tha mà rút súng, bắn theo 4 phát về hướng xe ô tô của Quang rồi dùng xe máy truy đuổi theo ô tô của đối thủ nhưng bất thành. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn, vụ việc được Công an quận Cầu Giấy điều tra.

Quá trình điều tra, ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao về tội "Gây rối trật tự công cộng". Thời điểm này, Thao "Điên" đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vụ án sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý.

Trong quá trình thụ lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định hành vi của Thao “Điên” là rất nguy hiểm nên đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao, từ tội "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người", đồng thời phát lệnh truy nã Thao.

Trong quá trình lẩn trốn, Thao “Điên” tiếp tục tham gia tổ chức đánh bạc và bị cơ quan công an phát hiện, ra quyết định truy nã về tội danh này.

Thao “Điên” có nhiều hình xăm trên người, trong đó hình xăm sau gáy trở thành mấu chốt bắt giữ đối tượng này.

Sa lưới bởi bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 cho hay, sau khi bị truy nã, Thao “Điên” từng rời khỏi Hà Nội và dạt lên các vùng biên giới phía Bắc, giáp ranh với Trung Quốc để lẩn trốn. Tại đây, Thao bắt mối, quan hệ với các đối tượng trong giới giang hồ và trở thành đàn em của đại ca Dũng “Ốt”, tên thật là Nguyễn Việt Dũng - kẻ có máu mặt trong giới bảo kê đổ vật liệu xây dựng, phế thải… trên địa bàn TP Hà Nội. Về làm việc cho Dũng, Thao quay trở lại Hà Nội và vẫn qua lại với vợ.

Giữa năm 2022, băng nhóm tội phạm do Dũng “Ốt” cầm đầu bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng bao gồm cả vị đại ca này. Riêng Thao “Điên” một lần nữa may mắn “thoát lưới”. Nắm được việc Thao vẫn qua lại với vợ, các trinh sát thuộc phòng PC02 đã nhận lệnh theo dõi tình hình từ đầu mối này.

Qua nắm thông tin, các trinh sát phát hiện vợ của Thao “Điên” mở một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Khoảng năm 2018 - 2019, vợ Thao xuất hiện cùng 1 bé trai, nhiều khả năng là con của Thao “Điên”. Sau đó, vợ Thao đã đăng tải 1 bức ảnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 bé trai nắm tay 1 người đàn ông có hình xăm ở sau gáy, trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Thao. Từ bức ảnh này, các trinh sát quyết định tăng cường thu thập thông tin từ hướng vợ của Thao.

Ngày 13/2, một đối tượng có đặc điểm giống với Thao “Điên” đi đến căn nhà 3 tầng thuộc diện theo dõi. Sau khi nhận lệnh khống chế đối tượng rất có khả năng là Thao “Điên”, các trinh sát đặc nhiệm thuộc phòng PC02 đã lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thời điểm bị bắt, Thao tỏ ra bất ngờ, không nghĩ bản thân phải tra tay vào chiếc còng số 8.

