Rùng mình nghe công an kể về thái độ khi bị bắt của kẻ chủ mưu giết nữ sinh giao gà

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên, năm 2019, Toán mãn hạn tù và tìm đến bà Hiền để đòi nợ, tuy nhiên "ông trùm" đã bị người phụ này từ chối thanh toán món nợ trên. Để đòi món nợ, Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái 20 tuổi của bà ta để uy hiếp. Toán phân công Vương Văn Hùng ( hẹn Cao Mỹ Duyên mang gà đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập. Tại đây, các đối tượng sẽ bắt giữ cô gái trẻ. Ngày 4/2, Vương Văn Hùng trong vai trò người mua gà đã dụ nạn nhân giao 10 con gà đến ngôi nhà hoang rồi cùng Bùi Văn Công siết cổ nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, nhóm này khiêng Duyên lên thùng xe tải rồi chở về nhà Công. Khi đến nơi, nữ sinh tỉnh lại, bỏ chạy nhưng bị các bị can bắt lại. Tối cùng ngày, Toán sử dụng điện thoại của Duyên để gọi điện đe doạ ép bà Hiền trả tiền, một lần nữa, người phụ này từ chối và doạ Toán sẽ báo công an. Từ tối 30 Tết (ngày 4/2) đến rạng sáng mùng 3 Tết (7/2), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp Duyên tại nhà riêng. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu dù biết hành vi phạm tội của chồng cùng đồng bọn nhưng không tố giác. Sáng 7/2, sau nhiều ngày bị giam giữ, cưỡng hiếp, sức khỏe Cao Mỹ Duyên yếu đi. Các bị can quyết định sát hại nạn nhân rồi khiêng xác đặt tại một khu chăn nuôi không người ở gần nhà Công. Như vậy, các bị cáo bị VKSND tỉnh Điện Biên truy tố trong vụ án cụ thể là Bùi Kim Thu (SN 1975) cùng chồng là Bùi Văn Công (SN 1970), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Vì Văn Toán. 9 bị cáo nói trên bị truy tố các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Trong đó, Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, Bùi Văn Công được xác định là đối tượng tham gia phạm tội tích cực nhất trong vụ án, các bị can còn lại có vai trò là người thực hành và giúp sức cho hành vi phạm tội.