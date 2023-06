Rủ tiếp viên nữ trẻ tham gia "bay lắc" để tăng độ "phê"

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi Mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, hồi 1h ngày 25-5, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã Kênh Giang bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Gia Đình, thuộc thôn Trại Trên, xã Kênh Giang, phát hiện tại phòng VIP 2 có nhóm đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố

Ngoài 4 đối tượng Bùi Văn Thắng (SN 1990, chủ quán); Đoàn Văn Quyền (SN 2002, trú ở huyện Thủy Nguyên); Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang (cùng SN 1997, cùng quê Ninh Bình), cơ qua Công an xác định các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Cảnh (cùng SN 1989, đều ở xã Kênh Giang); Tằng Thị Thu (SN 2007), Chìu Thị Hiền (SN 2006, cùng ở huyện Bình Liêu); Lý Thị Phương (SN 1997, trú ở huyện Tiên Yên), cùng tỉnh Quảng Ninh; Lò Thị Ngân (SN 2003, trú ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Phượng Mùi Khé (SN 2008, quê quán huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2,79 gam ma túy letamine, 1 tẩu cuốn tự chế, 1 thẻ ATM dùng để phục vụ sử dụng ma túy.

Kết quả xét nghiệm xác định: Nguyễn Văn Thuận, Đoàn Văn Quyền, Nguyễn Văn Cảnh, Đinh Văn Linh dương tính với ma túy MDMA và Ketamine; Nguyễn Hồng Trang dương tính với ma túy MDMA; Chìu Thị Hiền, Lò Thị Ngân dương tính với ma túy Ketamine.

Lời khai của nhóm bay lắc thể hiện, đêm 25-5, cả bọn thuê hòng hát song thực chất để tổ chức “tiệc” ma túy. Nhằm tăng độ “phê”, các đối tượng đã gọi thêm nữ nhân viên phục vụ, yêu cầu độ tuổi phải rất trẻ, để cùng “bay lắc”. Riêng đối tượng Bùi Văn Thắng còn kiêm luôn việc “cung cấp” chất ma túy để bán kiếm lời.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thắng để điều tra, xử lý về hành “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can 3 đối tượng: Đoàn Văn Quyền, Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

