Quán bar 1900 bơm “bóng cười” cho khách sử dụng ngay tại quầy lễ tân

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện thời gian gần đây, quán bar 1900 có địa chỉ tại số 8 Tạ Hiện, phường Hàng Buồm có biểu hiện kinh doanh “bóng cười” nên đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo phối hợp với Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra.

Các "dân chơi" vừa hít "bóng cười" vừa lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa

Để tiếp cận bên trong quán, trinh sát phải hoá trang thành “dân chơi”, từ đó ghi lại được hình ảnh các nam, nữ thanh niên vô tư sử dụng “bóng cười” dù đã được cảnh báo nhiều về mức độ nguy hại của loại khí N2O này.

Dù đã được cảnh báo, song nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến quán bar để chơi "bóng cười"

Để phục vụ khách hàng thuận tiện, dễ dàng, quán bar này còn để bình “khí cười” ngay tại quầy lễ tân để khi khách có nhu cầu là “bơm”. Từ những tư liệu có được, tối 6-5 vừa qua, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra quán bar trên, qua đó phát hiện, thu giữ 1 bình “khí cười” và 100 vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng.

Không hề lén lút, quán bar này thậm chí để sẵn bình "khí cười" tại quầy lễ tân để tiện bơm "bóng" phục vụ khách

Thời điểm kiểm tra, nhiều “dân chơi” vẫn đang hít “bóng cười”. Được biết, giá bán mỗi quả “bóng cười” ở đây dao động từ khoảng 120.000-150.000 đồng/ quả. Khách hàng chọn theo “combo” thì giá sẽ thấp hơn.

Hiện vụ việc đã được bàn gian cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT như bar, karaoke, vũ trường, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh “bóng cười”, nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân, nhất là giới trẻ.

Nguồn: