Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói về dấu vết cá độ bóng đá

Thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) và Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (Copa America), Công an các địa phương liên tục bắt các đường dây cá độ bóng đá với quy mô khủng.

Nở rộ nạn cá độ mùa Euro, Copa America

Từ tháng 6 đến tháng 7-2024 là thời điểm cùng lúc diễn ra EURO và Copa America 2024, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Đây cũng là thời điểm tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp, nảy sinh nhiều loại tội phạm khác.

Công an Quảng Nam phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Hữu Lộc cầm đầu, triệu tập đến 20 người có liên quan. Ảnh: TN

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Quảng Nam cũng như công an các địa phương triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá với quy mô đến hàng trăm tỉ, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng.

Đơn cử tại Quảng Nam, tối 25 rạng sáng 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang Phạm Anh Cường (30 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người tại số nhà 64/12 đường Duy Tân (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Công an tạm giữ tang vật gồm 171 triệu đồng, máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, sổ ghi dữ liệu cá cược... Số tiền các con bạc cá cược hàng đêm lên đến cả trăm triệu.

Chỉ trong ngày 25-6, Cường đã tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi với số tiền 250 triệu đồng. Phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cường và năm người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp đến, ngày 30-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng, công an địa phương và VKSND tỉnh Quảng Nam đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Hữu Lộc (41 tuổi, ngụ phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cầm đầu.

Chỉ trong một ngày, Cường đã ghi cá độ bóng đá cho nhiều người với số tiền 250 triệu đồng. Ảnh: TN

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 23-5 đến 30-6, Lộc và những người liên quan đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Vụ án này, công an triệu tập 20 người liên quan để làm việc về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Nguy cơ dẫn đến nhiều loại tội phạm

Hiện nay, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ tự phát, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá sử dụng thủ đoạn rất tinh vi. Khi sở hữu thiết bị có kết nối internet, các con bạc có thể dễ dàng đăng ký tài khoản, tham gia cá độ bóng đá. Chỉ một click chuột trên máy tính hoặc một cú chạm tay trên điện thoại di động, các con bạc đã có thể đặt cược với số tiền tuỳ thích.

Trước việc này, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân cần nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao "vua". Xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hiện nay tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, có dấu hiệu ngày càng tinh vi.

Tuy nhiên, các hành vi phạm tội đều không thể qua mắt lực lượng chức năng. Hầu hết hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

“Hiện nay, lực lượng cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh, công an các địa phương đang được chỉ đạo sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Chúng tôi khuyến cáo các gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục người thân, con em và những người xung quanh cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thành Long, ngăn chặn tội phạm đánh bạc thông qua cá độ bóng đá là góp phần ngăn chặn việc nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản... Đẩy lùi nạn cá độ bóng đá là chung tay bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bình yên cho cuộc sống nhân dân.

