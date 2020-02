Phạt nặng cô gái tung tin ăn trứng luộc diệt được virus Corona

Cơ quan công an đã xác minh và ra quyết định xử phạt cô gái tung tin đồn thất thiệt ăn trứng luộc có thể diệt được virus Corona.

Thông tin ăn trứng luộc “sẽ thoát kiếp nạn” khiến dư luận hoang mang. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 11/2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt Lường Thị Lả (SN 1995, quê ở huyện Điện Biên Đông, hiện lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc).

Lả chính là cô gái tung tin đồn thất thiệt “ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn” lên mạng xã hội Facebook với tài khoản là Sương Đêm. Kiếp nạn ý chị Lả nói ở đây là dịch virus Corona.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ trực tiếp về Vĩnh Phúc làm việc với chị Lả.

“Bước đầu làm việc, cô Lả khai nhận, thông tin trên được mẹ tuyên truyền. Bản thân nhận thức cho rằng thông tin như thế là đúng nên chia sẻ với mong muốn cảnh báo với người thân, bạn bè để tránh rủi ro, không có động cơ mục đích về chính trị.

Sau khi được Công an huyện tuyên truyền, giáo dục, Lường Thị Lả đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm”, thượng tá Tuấn Anh chia sẻ.

Sau đó, Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định xử phạt hành chính chị Lường Thị Lả số tiền10 triệu đồng. Cô gái này đã nộp phạt và hứa không tái phạm.

Trước đó, ngày 6/2, chị Lường Thị Lả đã sử dụng tài khoản Facebook “Sương Đêm” tung tin với nội dung: “Cả nhà ơi mẹ em vừa gọi điện bảo trên quê em có một bà chị đẻ con ra đứa bé đã biết nói, đứa bé có nói là nếu thế giới này, nhà nào không luộc trứng ăn thì sẽ chết hết, mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này! Không phải e mê tín đâu ạ! Cả nhà cứ luộc thử đi ạ!!! Biết đâu thoát đc kiếp nạn này!”

Ngay sau khi những thông tin trên đăng tải, nhiều chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ rộng rãi nội dung tương tự, gây hoang mang dư luận.

Bài đăng có nội dung thất thiệt của P.T gây hoang mang dư luận.

Cũng trong nggày 11/2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Ba Vì, TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T (SN 1985; trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Công an huyện Ba Vì trong quá trình rà soát đã phát hiện bài đăng có nội dung sai sự thật về dịch Ebola. Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì” với nội dung: “Dịch epola đang hoành hành tại Ba Vì… Hiện tại trường mầm non, cấp 1, cấp 2 xã cẩm lĩnh đã được nghỉ học trong vòng 1 tuần trong thời gian dịch epola đang diễn biến phức tạp”.

Quá trình rà soát, Công an huyện Ba Vì xác định, chủ tài khoản Facebook nói trên là P.T (SN 1985, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì). Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh do T. tự nghĩ ra để gây sự chú ý trên mạng. T. đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và xử phạt phạt 12,5 triệu đồng đối với T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng.

