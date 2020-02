Lợi dụng dịch virus Corona, lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt hàng chục triệu

Thứ Tư, ngày 05/02/2020 21:39 PM (GMT+7)

Thúy lập Facebook lừa bán khẩu trang giá rẻ. Khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để mua khẩu trang thì đối tượng không chuyển hàng, cắt đứt liên lạc.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Hồ Thị Thuý (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuý bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an tỉnh Hoà Bình nhận được nhiều đơn trình báo của người dân trên địa bàn bị 1 đối tượng lập Facebook lừa bán khẩu trang giá rẻ. Khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để mua khẩu trang thì đối tượng không chuyển hàng, cắt đứt liên lạc.

Nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Công an Nghệ An vào cuộc điều tra xác minh.

Ngày 4/2, cơ quan công an 2 tỉnh Nghệ An và Hoà Bình đã xác định được đó là Facebook của Hồ Thị Thuý nên bắt giữ đối tượng này để điều tra.

Tang vật công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Thuý khai nhận, biết trong lúc bệnh dịch virus Corona đang lây lan, nhiều người tìm mua khẩu trang phòng dịch nên đối tượng dùng tài khoản Facebook ảo đăng bài bán số lượng lớn khẩu trang giá rẻ. Tuy nhiên khi hàng chục nạn nhân chuyển tiền thì Thuý đã cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng.

Hiện công an đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

