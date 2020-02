Tung tin thất thiệt về virus Corona, 2 Facebooker nhận "kết đắng"

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 18:43 PM (GMT+7)

Đăng tải những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, hai người đã bị xử phạt.

Chiều 3/2, Sở Thông tin và truyền thông (TTTT) tỉnh An Giang cho biết, vừa ký Quyết định xử phạt bà N.T.N.L (ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh virus Corona với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31/1, bà L. đăng trên Facebook cá nhân với nội dung: “Theo thông tin là có một người Đài Loan nghi nhiễm Corona đang cách ly ở Bệnh viện Tai mũi họng An Giang. Vợ người này ở Chợ Mới gần trường Huỳnh Thị Hưởng đang được kiểm tra…”.

Tuy nhiên, qua làm việc, Thanh tra Sở TTTT An Giang xác định đây là thông tin không chính xác. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus Corona và cách ly tại bệnh viện nêu trên cũng như trên địa bàn tỉnh.

Tân tại cơ quan công an

Cùng ngày, Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Nhựt Tân (nhân viên Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cụ thể, người này đã cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 31/1, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh virus Corona.

Được biết, Tân là chủ tài khoản Facebook Tân Vĩnh Trà. Ngày 30/1, trên trang cá nhân, Tân đăng tải thông tin: “Cái Răng, Cần Thơ có ca nhiễm virus Corona đầu tiên”. Công an quận Cái Răng phối hợp với Công an TP.Cần Thơ xác minh. Sau đó, Tân được mời đến trụ sở công an làm việc.

