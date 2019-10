Phát hiện xe máy của bảo vệ BHXH bị sát hại cách hiện trường 10km

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 21:44 PM (GMT+7)

Sau khi phát đi thông báo truy tìm chiếc xe máy trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” tại trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), chiếc xe của nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10km.

Tin pháp luật Sự kiện:

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Chiều 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy liên quan đến vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra đêm 13/10 rạng sáng 14/10 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trước đó, Phòng CSHS đã phát đi thông báo đề số 608/TB-PC02 (DI) ngày 14/10/2019 gửi truy tìm chiếc xe máy được xem là của ông Đặng Văn T. (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), nhân viên bảo vệ của BHXH huyện Quỳnh Lưu vừa bị sát hại tại trụ sở cơ quan.

Chiếc xe máy nhãn hiện Dream II mang BKS 37F2-0188, số máy 0170510, số khung: 0170510, sơn màu mận chín; xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có 1 gương bên trái (loại gương của hãng sản xuất).

Sau khi thông báo được phát đi, chiều cùng ngày (14/10), chiếc xe máy được phát hiện trên cánh đồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10km.

Thông báo truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân

Theo nhận định ban đầu, có thể sau khi sát hại nạn nhân, nghi can đã cướp xe máy bỏ trốn và biết lực lượng Công an đang tích cực truy tìm nên hung thủ đã vứt chiếc xe máy giữa đồng vắng để xóa dấu vết.

Chiều tối 14/10, lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể ông T. cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện, công tác điều tra, truy bắt nghi can gây án đang được các lực lượng khẩn trương tiến hành. Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng gần 7h sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho nhân viên bảo vệ là ông Đặng Văn T. (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thì không thấy nghe máy.

Một lúc sau, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện ông T. đã tử vong với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ việc.