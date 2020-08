Phát hiện thi thể con trai dưới ao sau khi nhà bị phóng hỏa

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 21:00 PM (GMT+7)

Sáng 13/8, sau khi người dân đến dọn dẹp giúp gia đình ông Hoàng Văn Hặc ở xã Thạch Lương (Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã phát hiện thi thể người con trai ở dưới ao.

Người dân đến giúp gia đình dọn dẹp đã phát hiện xác chết dưới ao.

Trước đó, vào hồi 2h ngày (13/8), tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Hặc (SN 1957, trú tại thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) xảy ra cháy nhà. Khi người dân trong thôn đến giúp dọn dẹp sau vụ cháy, thì phát hiện xác người con trai dưới ao sau nhà.

Theo thông tin ban đầu, ông Hoàng Văn Hặc có người con trai là Hoàng Văn Thuật (SN1987) đi lấy vợ và sinh sống ở xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La).

Ao nước gần nhà, nơi tìm thấy thi thể người con trai.

Do Thuật có biểu hiện thần kinh không ổn định, nên gia đình ông Hặc lên Sơn La đón về nhà. Đến khoảng 1h sáng 13/8, ông Hặc nhắc con đi ngủ để sáng mai đi khám bệnh, thì Hoàng Văn Thuật cầm dao định cắt dây điện. Ông Hặc đến can ngăn, Thuật cầm dao định hành hung cha mình, rất may ông Hặc bỏ chạy được. Sau đó, Hoàng Văn Thuật cài cửa rồi dùng bình ga châm lửa đốt nhà.

Dù được chính quyền và người dân trong thôn tập trung chữa cháy nhưng bất thành. Hậu quả, ngôi nhà sàn gỗ 3 gian và toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy hết, trong đó có 2 xe máy.

Đến sáng, khi người dân trong thôn đến giúp gia đình ông Hặc dọn dẹp sau đám cháy thì phát hiện xác của Hoàng Văn Thuật chết ở ao phía sau nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

