Phát hiện 26 đối tượng bay lắc trong quán karaoke

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, phát hiện 2 vụ với 26 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường.

Cụ thể hồi 23h30' ngày 4/6, tại xã thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Tam Đảo kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke G7 do Lưu Minh Hải, SN 1993 làm chủ.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng gồm 3 nam và 3 nữ đang bật nhạc to, lắc lư nhảy theo nhạc có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ có bám dính tinh thể bột màu trắng, 1 ống hút cuốn bằng tiền, 1 thẻ cứng, 1 bật lửa ga.

Tiếp đó, hồi 2h45' ngày 5/6, tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Thiên Hà do Đỗ Văn Đức, SN 1997 làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng hát 201 và 303, có 20 đối tượng gồm 10 nam và 10 nữ đang bật nhạc to, nhảy lắc lư có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 đĩa sứ có bám dính tinh thể màu trắng, 2 thẻ cứng, 2 ống hút bằng tiền, 2 bật lửa. Các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Tam Đảo và Công an huyện Vĩnh Tường củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

