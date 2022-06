Dùng xe cứu thương làm “vỏ bọc” vận chuyển ma tuý

Thứ Bảy, ngày 04/06/2022 06:58 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phan Thành Lâm dùng xe cứu thương để làm “vỏ bọc” vận chuyển ma tuý, tuy nhiên không qua mắt được lực lượng Công an ở Nghệ An.

Sáng ngày 3/6, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa phá chuyên án về ma tuý, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin.

Đối tượng Phan Thành Lâm cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh C.A)

Theo đó, từ đầu tháng 5/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về huyện Quỳ Hợp tiêu thụ và trung chuyển đi các địa bàn khác.

Trong đó, cầm đầu là đối tượng Phan Thành Lâm (SN 1984, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Một chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.

Vào lúc 22h30’, ngày 31/5/2022, tại xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Ban chuyên án bắt quả tang Phan Thành Lâm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bánh heroin (360gam), 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động.

Điều đáng nói, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Lâm sử dụng xe cứu thương tư nhân để vận chuyển ma túy.

Đặc biệt, lúc bị phát hiện, Phan Thành Lâm đã lao ô tô vào lực lượng vây bắt, nhưng nhờ chuẩn bị kĩ các phương án nên lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đối tượng Và Y Mò bị lực lượng chức năng Quế Phong bắt giữ khi đang vận chuyển 2 bánh heroin

Sau đó 1 ngày, khoảng 4h30′ ngày 1/6, Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cũng chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn.

Ban chuyên án bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng bị bắt là Và Y Mò (SN 1989, trú tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Mò khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng người Mông (quốc tịch Lào) từ khu vực biên giới vào tỉnh Nghệ An.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dung-xe-cuu-thuong-lam-vo-boc-van-chuyen-ma-tuy-d554611.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/dung-xe-cuu-thuong-lam-vo-boc-van-chuyen-ma-tuy-d554611.html