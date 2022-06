Đà Nẵng: Trùm ma túy, người tình và phụ tá cùng lên vành móng ngựa

Ngày 4-6, TAND TP Đà Nẵng tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo nằm trong đường dây.

Theo đó, ba bị cáo gồm đối tượng cầm đầu Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), lái xe – phụ tá Trần Văn Trung (SN 1994, trú tại thị trấn Bến Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và người tình của Trọng là Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 27-3-2021, Nguyễn Vũ Trọng gọi cho Lê Đại Hải (trú tại Hướng Hóa, Quảng Trị) để mua 2kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng. Nguyễn Vũ Trọng đã thanh toán tiền bằng cách chuyển vào tài khoản của Hải 350 triệu đồng, còn nợ lại 10 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Hòa Minh

Tiếp đó, Trọng chỉ đạo Trần Văn Trung đến cầu Duồi (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) để nhận ma túy. Sau khi nhận ma túy do Trung mang về, Trọng bỏ vào vali quần áo của Nguyễn Thị Trà My và bảo My mang gửi xe khách vào Đà Nẵng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó, cả 3 cùng di chuyển về TP Đà Nẵng bằng ô tô riêng.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 28-3-2021, khi Nguyễn Vũ Trọng đang nhận vali từ xe khách ở cây xăng Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), BĐBP Quảng Trị, Đà Nẵng bắt quả tang cùng với tang vật.

Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My cũng bị bắt khi đang đứng đợi Nguyễn Vũ Trọng ở gần đó. Khám xét xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ thêm lượng lớn ma tuý.

Tại tòa, Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung khai nhận trước đó đã 2 lần mua của đối tượng Lê Đại Hải 3kg ma túy đá, trong đó giao dịch thành công 1kg, còn 2kg mới chỉ chuyển được 1 nửa tiền nhưng không nhận hàng.

Trọng khai do nợ nần quá nhiều nên dù biết mua bán ma túy trước sau cũng bị bắt nhưng vì số tiền lời kiếm được từ ma túy rất lớn nên nhắm mắt làm liều.

Các bị cáo bị tuyên phạt từ 18 năm tù đến chung thân, tử hình vì tội "mua bán trái phép chất ma túy"

Bị cáo Trung khai, thời điểm này do ảnh hưởng dịch Covid-19, không có việc làm, vợ có bầu cũng không có việc nên Trọng mở lời về làm tài xế cho Trọng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Quá trình lái xe cho Trọng, Trung đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy.

Trung biết việc mình làm là sai, có ý định nghỉ việc nhưng vì số tiền 20 triệu đồng nợ Trọng, Trung đành làm theo. Quá trình làm việc cho Trọng, thỉnh thoảng Trung cũng được "chiêu đãi" ma túy.

Còn Nguyễn Thị Trà My khai khi sống chung với Trọng, bị cáo đã biết Trọng mua bán ma túy, bị cáo cũng đã từng khuyên Trọng dừng lại nhưng không được. Khi Trọng nói My đi gửi vali bằng xe khách…, bị cáo đã biết trong đó có chứa ma túy.

HĐXX tuyên án tử hình đối với Nguyễn Vũ Trọng, chung thân đối với Trần Văn Trung và 18 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Trà My cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

