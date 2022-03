Phạt 16 năm tù kẻ hiếp dâm cháu gái

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử, tuyên phạt Lê Phước Vẹn (SN 1993, ngụ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cháu N.T.Y.L (SN 2009) ở cùng bà ngoại là N.T.G tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ để đi học. Khoảng tháng 4, 5/2020, do dịch bệnh COVID-19, cháu L được nghỉ học nên về ở nhà cha mẹ đẻ ở cạnh nhà ông bà nội đang sống cùng chú ruột tên Lê Phước Vẹn tại ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Lợi dụng những lúc chỉ có một mình cháu L ở nhà, Vẹn đã quan hệ tình dục với cháu L 4 lần.

Lê Phước Vẹn tại phiên tòa ngày 30/3.

Sau đó cháu L quay về nhà bà ngoại. Ngày 17/10/2020, bà G thấy cháu gái có dấu hiệu mang thai nên đưa cháu đến Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) để siêu âm kiểm tra. Kết quả siêu âm xác định cháu L có thai 29 tuần. Bà G hỏi, cháu L cho biết đã bị chú Vẹn hiếp dâm nhiều lần dẫn đến có thai. Đến ngày 20/10/2020, bà G đưa cháu gái đến Công an xã An Thới Đông trình báo sự việc.

Ngày 26/10/2020, nghe tin bà G đến Công an xã trình báo, Vẹn đã uống thuốc trừ sâu định tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, đến ngày 28/10/2020 xuất viện về nhà.

