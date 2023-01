Phá sòng xóc đĩa tại xưởng cơ khí, bắt 32 đối tượng, tạm giữ hơn 300 triệu

Ngày 28-1, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa tại xưởng cơ khí, bắt giữ 32 con bạc.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện phát hiện có một sới bạc hoạt động quy mô lớn, tinh vi tại xưởng cơ khí trên phần đất của Đỗ Văn Mậu (SN 1974, thôn Thượng Cốc, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ).

Cảnh sát ập vào xưởng cơ khí bắt quả tang 34 con bạc đang sát phạt nhau.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện vào cuộc triệt phá sới bạc nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự dịp Tết.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 23-1 (mùng 2 Tết), 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện ập vào bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại xưởng cơ khí trên phần đất của ông Đỗ Văn Mậu.

Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật gồm: Thu trên chiếu bạc 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, 1 thảm nỉ, nhiều ghế nhựa và số tiền 190 triệu đồng, thu trên người của các đối tượng bị bắt số tiền 216 triệu đồng.

Người dân đứng hai bên đường xem Cảnh sát phá sòng bạc

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật.

