Phá hai sòng bạc cận Tết do các “quý bà” cầm đầu

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Gò Dầu phát hiện tại căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu có nhiều đối tượng nghi vấn đánh bạc ăn thua bằng tiền. Lúc 16h ngày 18/1, Công an huyện Gò Dầu bất ngờ đột kích căn nhà trên và bắt quả tang 16 đối tượng đánh bạc dưới hình thức binh bửu thắng thua bằng tiền. Công an thu giữ tang vật, gồm: 43.290.000đ, 13 bộ bài tây, 11 điện thoại di động, 6 xe mô tô...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sòng bạc trên do Đỗ Thị Hồng Hoa (SN 1972, ngụ huyện Gò Dầu) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1994, ngụ huyện Bến Cầu) tổ chức. Hàng ngày, con bạc tụ tập đông đủ thì chúng khóa cửa lại, sát phạt với mỗi ván từ 1 đến 2 triệu đồng.

Tiếp đó, lúc 17h45 cùng ngày, tại nhà trọ thuộc ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Phạm Thị Hồng Nhân (SN 1985, ngụ khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) tổ chức cho 9 đối tượng khác đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Công an thu giữ 68.400.000đ, 13 điện thoại di động, 8 xe mô tô các loại...

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/pha-hai-song-bac-can-tet-do-cac-quy-ba-cam-dau-i681478/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/pha-hai-song-bac-can-tet-do-cac-quy-ba-cam-dau-i681478/