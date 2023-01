Bắt sòng bạc, phát hiện ổ pháo lậu

Công an xã Bình Châu đã bắt quả tang tại nhà ông Trần Tèo (43 tuổi, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu) có 8 người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Thu giữ tại hiện trường tang vật gần 40 triệu đồng.

Khám xét nhà phát hiện pháo lậu.

Công an xã Bình Châu tiếp tục phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Sơn trong nhà ông có 51 hộp hình hộp pháo nổ lậu, tổng khối lượng gần 100 kg. Trên mỗi hộp có in nhãn hiệu, chủng loại được ghi bằng chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định.

