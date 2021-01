Phá ổ mại dâm núp bóng quán cà phê

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong quán.

Bùi Thị Khuy và quán Cà phê “Hiểu ý Võng sân vườn”

Ngày 31/12, Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Thị Khuy (31 tuổi, thường trú phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là chủ quán cà phê “Hiểu ý Võng sân vườn” tại tổ 1, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Vào 12h30 ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán Cà phê “Hiểu ý Võng sân vườn” do Bùi Thị Khuy làm chủ.

Cơ quan Công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong quán. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động và 750.000đ tiền mua bán dâm cùng quyển sổ ghi chép theo giõi việc tiếp viên bán dâm cho khách.

