Bước sa ngã của kỹ sư IT chuyên lăng xê "gái ngành" trên web đen

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 21:27 PM (GMT+7)

Trước khi bị bắt, Nguyễn Công Sinh là cử nhân công nghệ thông tin, từng công tác tại một tập đoàn Bất động sản thuộc Top 3 của Việt Nam.

Ngày 29/12, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sinh (SN 1996, ở Thái Thuỵ, Thái Bình), một kỹ sư IT về tội “Môi giới mại dâm”.

Nguyễn Công Sinh tại cơ quan điều tra

Nguyễn Công Sinh sinh ra và lớn lên ở Thuỵ Văn, Thái Thuỵ, Thái Bình. Sinh từng tốt nghiệp một trường đại học về kỹ thuật, là cử nhân công nghệ thông tin (kỹ sư IT). Ra trường, Sinh từng công tác tại một tập đoàn bất động sản thuộc Top 3 của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đời của chàng thanh niên quê lúa bỗng rẽ ngang, khi anh ta theo chân đàn anh để tham gia vào thị trường cung cấp “gái ngành”.

Từ tháng 10/2020, Sinh tạo tài khoản mạng xã hội, đăng tìm gái bán dâm. Sau đó, thanh niên này nhận hình ảnh khỏa thân và thông tin của gái bán dâm để đăng lên các website tìm gái gọi.

Nhận thù lao 6-8 triệu đồng/gái gọi, Sinh làm nhiều cách để chỉnh sửa hình ảnh khỏa thân, gắn thêm những mỹ từ như "tiên nữ giáng trần", "cảm giác vua chúa"... vào phần giới thiệu của các cô gái nhằm thu hút khách.

Ngoài ra, Sinh còn chi tiền cho quản trị viên của các website để giúp các cô gái tăng tương tác.

Do là cử nhân công nghệ thông tin nên Sinh luôn có nhiều mánh khóe để che giấu tung tích bản thân. Phải mất rất nhiều thời gian xác minh, đồng thời tương kế tựu kế, các trinh sát mới khiến Sinh phải lộ danh tính thật của mình. Và kế hoạch “cất vó” đã được vạch ra.

Trước đó, ngày 17/12, Công an Hà Nội bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ánh Sao (phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội) phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng 101 và 201. Khi cặp đôi đang vui vẻ thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Tổ chức kiểm tra, tổ công tác tiếp tục phát hiện tại một phòng nghỉ khác đang có hai nữ giới đang ngồi chờ khách. 4 gái bán dâm được làm rõ là L.T.X (SN 1992, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An); N.T.V.A (SN 1994, trú tại TP.Nam Định, Nam Định); N.T.L. (SN 1995, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An) và N.T. D.H (SN 1993, trú tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang). Các gái bán dâm khai, trước đó đã nhờ Nguyễn Công Sinh tạo thương hiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề.

