Bắt “laophatgia” là kỹ sư IT chuyên lăng xê "gái ngành" trên web đen

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 16:15 PM (GMT+7)

Công an TP.Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm mại dâm công nghệ cao do một kỹ sư IT cầm đầu.

Nguyễn Công Sinh.

Ngày 29/12, Công an TP.HN cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sinh (SN 1996, ở Thái Thuỵ, Thái Bình), một kỹ sư IT về tội “Môi giới mại dâm” và tiếp tục truy bắt chủ nhà nghỉ Ánh Sao Trần Thị Hồng Điệp (SN 1974, ở Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó, ngày 17/12, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ánh Sao (phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội) phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng 101 và 201.

Tổ chức kiểm tra, tổ công tác tiếp tục phát hiện tại một phòng nghỉ khác đang có hai nữ giới đang ngồi chờ khách. 4 gái bán dâm được làm rõ là L.T.X (SN 1992, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An); N.T.V.A (SN 1994, trú tại TP.Nam Định, Nam Định); N.T.L. (SN 1995, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An) và N.T. D.H (SN 1993, trú tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Các trang web được Sinh lập ra để môi giới.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, buổi chiều cùng ngày, L. đang ở phòng 701 của nhà nghỉ thì nhận được điện thoại từ một nam giới là H.V.Đ (SN 1998) hỏi “có đi chơi không”. L. đồng ý và nhắn cho Trần Thị Hồng Điệp (chủ nhà nghỉ Ánh Sao) đến nhà nghỉ Ánh Sao lấy phòng và nhắn lại cho L. Sau đó, L. có mặt tại nhà nghỉ và được lễ tân bố trí vào phòng 101. Khi cặp đôi đang vui vẻ thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tương tự, đối tượng D. cũng được H. cho địa chỉ tại nhà nghỉ Ánh Sao và đến thuê phòng để mây mưa.

Qua lời khai của gái bán dâm, trước đó đã nhờ Nguyễn Công Sinh tạo thương hiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề. Sau đó, Sinh được các trinh sát mời về cơ quan công an để đấu tranh. Ban đầu, Sinh quanh co chối tội, nhưng sau đó đã buộc phải khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình.

Được biết, Sinh từng tốt nghiệp một trường Đại học về Kỹ thuật, là cử nhân công nghệ thông tin (kỹ sư IT). Ra trường, Sinh từng công tác tại một tập đoàn Bất động sản thuộc Top 3 của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đời của chàng thanh niên quê lúa bỗng rẽ ngang, khi anh ta theo chân đàn anh để tham gia vào thị trường cung cấp “gái ngành”.

Sinh khai nhận, từ tháng 10/2020 anh ta sử dụng Zalo “Anh S” để tìm gái bán dâm và nhận đăng hình ảnh khỏa thân và số điện thoại đi bán dâm của gái lên trang web “kieunu...” để quảng cáo bán dâm cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Sinh cũng lập nickname: “laophatgia...” rồi viết bài cùng ảnh khỏa thân kèm số điện thoại của gái bán dâm lên mạng Internet nhằm mục đích giới thiệu quảng cáo gái bán dâm cho khách mua dâm.

Từ tháng 10-2020, Sinh đã môi giới cho ít nhất 3 gái bán dâm lên các trang web ăn chơi, nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-laophatgia-la-ky-su-it-chuyen-lang-xe-gai-nganh-tren-web-den-5020202912161...Nguồn: http://danviet.vn/bat-laophatgia-la-ky-su-it-chuyen-lang-xe-gai-nganh-tren-web-den-502020291216172979.htm