Phá đường dây mại dâm toàn diễn viên, người mẫu giá 20.000 - 30.000 USD/lượt

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 18:29 PM (GMT+7)

Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM bắt quả tang một số diễn viên, người mẫu bán dâm cho đại gia giá từ 20.000-30.000 USD/ lượt.

Chiều 12-7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD.

Một chân dài trong đường dây mại dâm cao cấp

Được biết, trong 3 người mẫu bán dâm cho khách nêu trên, 1 người từng là Hoa hậu Người Việt tại Úc.

Từ lời khai của các người mẫu, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.

Theo cơ quan công an, để triệt phá đường dây mại dâm này, trinh sát Bộ Công an đã theo dõi suốt thời gian dài. Đến nay, khi nắm được thông tin người mẫu, diễn viên đang phục vụ khách ở quận 1, lực lượng công an liền ập vào bắt quả tang.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-mai-dam-toan-dien-vien-nguoi-mau-gia-20000-30000-usd-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-mai-dam-toan-dien-vien-nguoi-mau-gia-20000-30000-usd-luot-20200712175100283.htm