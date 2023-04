Nữ thư ký Chánh án Tòa án Tối cao giả và những màn lừa đảo "khét lẹt"

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Lùng (SN 1989, ngụ xã An Xuyên, TP.Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.