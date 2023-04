Chủ tịch Công ty Mario Capital bị bắt vì lừa đảo gần 43 tỷ đồng của các nhà đầu tư

Qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định, trong năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng (SN 1980, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nhà đầu tư đất với số tiền 42,9 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Hoàng dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc Dự án khu đô thị Long Trì ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để lừa đảo.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng tại Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hắc Ngọc Hoàng. Quá trình khám xét nơi làm việc của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân nào đã ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc cho Công ty Mario Capital để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án khu đô thị Long Trì trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-cong-ty-mario-capital-bi-bat-vi-lua-dao-gan-43-ty-dong-cua-cac-nha...Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-cong-ty-mario-capital-bi-bat-vi-lua-dao-gan-43-ty-dong-cua-cac-nha-dau-tu-post1528463.tpo