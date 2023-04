Hà Nội: Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh (SN 1985, trú tại xã Thụy Lâm, Đông Anh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến tháng 4/2019, Linh là nhân viên kế toán đội xây lắp lưới điện 8 thuộc Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 ở huyện Đông Anh. Quá trình làm việc, Linh thường xuyên mời gọi cán bộ, nhân viên công ty và một số người dân trên địa bàn huyện Đông Anh đầu tư góp vốn kinh doanh hạt điều, hồ tiêu, cafe xuất khẩu.

Để tạo dựng niềm tin, Linh xây dựng hình ảnh là một người có nhiều nhà đất ở huyện Đông Anh. Sau khi gom được tiền, Linh đã bỏ trốn. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là trên 10 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thiên Tường Linh

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Tường Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Đông Anh (SĐT: 0985.460.199), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

