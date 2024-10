Nữ công nhân nằm nghỉ trong phòng trọ bị kẻ cướp lẻn vào khống chế

Ngày 24- 10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Tài (19 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, trưa ngày 19- 10, chị PNT (ngụ tỉnh Kiên Giang) đang nằm tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Hóa(phường Hóa An, TP.Biên Hòa) thì bị một đối tượng nam thanh niên đeo khẩu trang lẻn vào phòng khống chế và cướp của chị một điện thoại di động Iphone 11 và 1 nhẫn nữ trang rồi tẩu thoát.

Nguyễn Tấn Tài tại hiện trường thực hiện vụ cướp. Ảnh: CAĐN.

Nhận được tin báo lãnh đạo Công an Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hóa An khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành truy xét.

Qua truy sát, đến trưa ngày 21- 10, các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ được Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hóa An, thu hồi toàn bộ tài sản đã cướp được nạn nhân.

