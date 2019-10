Nóng trong tuần: Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm; Nhân vật nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông?" bị tạm giam vì cướp giật là những tin nóng nhất tuần qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Sáng 4/10, trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê (SN 1998, trú khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Được biết, Lê là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn và mới làm dâu cho chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2 (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh). Thời gian này, Lê cũng là lễ tân cho nhà nghỉ Hồng Quyết 2.

Đối tượng Lê

Trước đó, ngày 24/9, Công an TP Vinh kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2 và phát hiện tại phòng 103, một người đàn ông có hành vi mua dâm với cô gái 24 tuổi. Ngoài ra, công an cũng phát hiện một đôi nam nữ vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105.

Tại cơ quan công an, các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê - lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 môi giới mại dâm cho hai khách hàng vào ngày 24/9 và chia cho hai cô gái bán dâm 50% số tiền bán dâm.

Kế hoạch tàn độc của 2 đối tượng giết nam sinh chạy GrabBike

Ngày 28/9, người dân phát hiện thi thể tài xế Grab tên Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường thời điểm mới bị bắt giữ.

Lúc mới bị bắt, Giáp và Trường khai do không có tiền nên Giáp xin anh Sang hôm khác trả tiền, nhưng anh Sang không đồng ý nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Giáp liền rút con dao găm dạng dao bấm đâm liên tiếp vào sau lưng anh Sang.

Nhưng sau buổi thực nghiệm chiều 1/10, nhiều hành vi trong quá trình gây án của Giáp và Trường đã được cơ quan công an làm rõ. Giáp và Trường khai nhận tối 26/9, sau khi thống nhất kế hoạch cướp tài sản nhằm vào những người hành nghề xe ôm, hai đối tượng lang thang ra khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để tìm "mồi". Thấy anh Sang, Giáp không đặt xe qua ứng dụng mà trực tiếp mặc cả, thỏa thuận chở mình và Trường đến nhà bạn ở phường Thụy Phương với giá 60 nghìn đồng.

Sau một hồi chỉ đường lòng vòng khiến nạn nhân không phân biệt được phương hướng, khi đến bãi đất trống tại phường Thụy Phương, chiếc xe bị chết máy anh Sang cúi xuống kiểm tra thì bị Giáp dùng dao đâm thẳng vào gáy. Bỏ chạy một đoạn, anh Sang bị Giáp tiếp tục tấn công dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Giáp và Trường lên xe của nạn nhân, vứt lại chiếc Iphone 7 Plus của nạn nhân tại hiện trường vì có mật khẩu rồi bỏ trốn về Yên Bái. Sau gây án, các trinh sát đã bắt giữ được Giáp và Trường khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Chiều 5/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Vụ băng nhóm giang hồ xăm trổ gây rối tại Đồng Nai: Triệu tập vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Ngày 3/10 Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triệu tập một số người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng do hai đối tượng Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (Giang 36) cầm đầu để lấy lời khai tiếp tục điều tra.

Đối tượng Giang 36 đang bị tạm gia để điều tra

Theo nguồn tin trên, trong số những người mới bị triệu tập có bà Nguyễn Thị Hồng, vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vừa bị cách chức vì các sai phạm.

Theo đó, trong quá trình điều tra, công an bước đầu nhận thấy vào thời điểm xảy ra vụ nhóm giang hồ chặn xe chở công an, từ số điện thoại của bà Hồng và số điện thoại của Nguyễn Tấn Lương có nhiều cuộc gọi qua lại, song chưa cụ thể nội dung. Do vậy, cơ quan điều tra triệu tập bà Hồng để lấy lời khai làm rõ.

Nhân vật nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông?" bị tạm giam vì cướp giật

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 2004, ngụ quận 4) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) cùng về tội "Cướp giật tài sản".

Phạm tội lần thứ hai, nhân vật "Chị hiểu hông" bị tạm giam

Cả hai đều có giới tính nam nhưng ăn mặc trang phục như nữ nên nhiều người lầm tưởng là nữ giới. Tối 7/8, Long điều khiển xe gắn máy chở Hoàng đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 để cướp tài sản. Nạn nhân là bà Cho Hyo Jin (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc). Long chạy xe máy đến áp sát nạn nhân để Hoàng ngồi sau giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy thì bị bảo vệ khu đô thị đuổi kịp, khống chế bắt giữ.

Trước đó không lâu, Hoàng gây xôn xao dư luận và nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông". Theo Công an quận 2, tối 30/5, chị Đ. (ngụ quận 9, TP HCM) đến Trung tâm thương mại Estella (quận 2, TPHCM) uống cà phê với bạn. Khi chị Đ. đang bế con thì Hoàng thấy chiếc túi hiệu Gucci trên ghế nên đi ngang "cầm nhầm". Chị Đ. phát hiện thì Hoàng liên tục chối, đồng thời nói chỉ nhặt giúp với câu nói luôn miệng "Chị hiểu hông". Hoàng dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, chuyển cho công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.

Vụ bộ xương người phát hiện ở ao tôm: Nạn nhân đã chết 5 năm

Ngày 3/10, Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu đối với bộ xương người được phát hiện trong quá trình vệ sinh ao tôm ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.

Ao tôm nơi phát hiện bộ xương người.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã chết cách nay trên 5 năm, nhiều khả năng là nam giới. Bộ xương khá dài nên người chết phải cao trên 1m7.

Trước đó, chiều 1/10, trong quá trình vệ sinh ao tôm để chuẩn bị thả nuôi lứa tôm mới, ông Đỗ Văn Luyến (sinh năm 1979, ngụ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người. Vụ việc được ông Luyến trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua làm việc, ông Luyến cho biết, ông nuôi tôm đã 9 năm nay, trong lúc đào ao để nuôi tôm không hề phát hiện bộ xương người này. Đến nay, trong lúc anh đang dọn ao để chuẩn bị thả tôm lứa tiếp theo thì phát hiện sự việc trên.