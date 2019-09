Nóng trong tuần: Nữ chủ shop Canavaro tát nữ sinh đòi tiền lương và cái kết

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nữ chủ shop Canavaro tát nữ sinh đòi tiền lương và cái kết; Liên tiếp triệu tập, bắt tạm giam người thân là cán bộ cấp cao của CEO Alibaba là những tin nóng nhất tuần qua.

Nữ chủ shop giày thẳng tay tát vào mặt nữ sinh viên (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/9, tại cửa hàng kinh doanh giày dép Canavaro có địa chỉ tại đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã xảy ra sự việc nữ chủ shop tên L.N đã chửi bới, tát nữ sinh tên H. (từng là nhân viên cửa hàng) khi cô gái này đến đề nghị được thanh toán tiền lương.

Đến ngày 21/9, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chị L.N tát, dọa gọi giang hồ “đập” nữ sinh H. đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nắm được thông tin, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã triệu tập chị L.N và nữ sinh H. đến trụ sở làm việc.

Ngày 23/9, sau nhiều ngày khóa trang Facebook cá nhân, nữ chủ shop giày tên L.N đã mở lại và đăng tải bức tâm thư xin lỗi gửi đến cá nhân nữ sinh bị tát cùng dư luận. Ngoài trang Facebook cá nhân, trên fanpage chính thức của shop giày dép Canavaro cũng đã đăng tải bức tâm thư xin lỗi nói trên chỉ sau ít phút khi bức tâm thư này được đăng tải trên facebook L.N.

Sau khi bức tâm thư trên xuất hiện, rất nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức bình luận chia sẻ ý kiến của mình. Một số thì chấp nhận lời xin lỗi của nữ chủ shop giày, số còn lại vẫn đang tiếp tục… ném đá.

Liên tiếp triệu tập, bắt tạm giam người thân là cán bộ cấp cao của CEO Alibaba

Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Thái Luyện. (Ảnh: Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM)

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này. Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý),…

Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện.

Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM khởi tố bị can lệnh tạm giữ với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Công an TP HCM thông tin kết quả điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Các đối tượng đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử.

Cơ quan điều tra đã xác minh, xác định các dự án do Alibaba "vẽ" ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.

Đề xuất xử phạt hành vi sàm sỡ từ 200.000 đồng lên 5 triệu đồng

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục được đề xuất xử phạt lên tới 5 triệu đồng. Ảnh minh họa chụp màn hình.

Thời gian qua, không ít vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các trường hợp này đều được xử lý theo điểm a khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP cho hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác với mức phạt được quy định từ 100.000 – 300.000 đồng.

Mức phạt này từng khiến dư luận bất bình vì cho rằng quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của hành vi.

Chính phủ đang đưa ra dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Theo dự thảo Nghị định, mức phạt đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác (trừ người thi hành công vụ) sẽ tăng từ 100.000 – 300.000 đồng lên thành từ 2 - 3 triệu đồng (điểm a, khoản 3 dự thảo Nghị định).

Đặc biệt, dự thảo này đã quy định mức phạt riêng đối với người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (điểm d, khoản 4, Điều 5 dự thảo Nghị định).

Công bố nguyên nhân gây bụi mịn ở TPHCM, liên tiếp cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng ở Hà Nội

Nhiều điểm ô nhiễm không khí lên ngưỡng tím-ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người vào sáng nay, theo ghi nhận của Hệ thống PAMAir.

Bầu trời TPHCM biến sắc, cảm giác bụi mịn bao quanh mình khi ra đường, nhiều người cho biết họ mệt mỏi, khó thở, cay mắt và đau rát ở da. Trước hiện tượng này, người dân TP.HCM đặt ra câu hỏi đó có phải là do ảnh hưởng từ cháy rừng ở Indonesia hay không?

Ông Cao Tung Sơn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM) cho biết, qua tình hình phát tán khói mù do cháy rừng tại Indonesia từ này 1 - 23/9 do Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) thực hiện và thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, khả năng đây không phải là nguyên nhân chính cho hiện tượng mù quang hóa diễn ra trong những ngày gần đây.

Ông Sơn nhận định, hiện tượng sương mù quang hóa mới là hiện tượng thời tiết bất lợi đặc thù thường xuất hiện trên địa bàn thành phố vào tháng cuối mùa mưa (tháng 9 và 10) khiến người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khó thở.

Còn tại Hà Nội, tình hình ô nhiễm không khí tại thủ đô đã vượt qua ngưỡng đỏ lên ngưỡng tím (ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người).

Theo ghi nhận của hệ thống quan trắc không khí độc lập PAMAir cũng như xu thế của các trạm đo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hệ thống AirVisual quốc tế, vào 2h sáng 29/9, một số điểm đo lên ngưỡng tím như Đức Thắng (Bắc Từ Liêm). Đến 8h, ngưỡng tím xuất hiện ở các điểm đo thuộc đồng bằng Bắc Bộ như tại Thái Đô (Thái Thụy, Thái Bình (AQI lên 245), Đông Hưng (Thái Bình-245), Kiến An (Hải Phòng-trên 200).

Điểm đặc biệt của đợt ô nhiễm không khí này là ô nhiễm nghiêm trọng nhất vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Từ cuối buổi sáng đến chiều, chất lượng không khí được cải thiện. Nguyên nhân là do hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ cũng như tình trạng đốt rơm rạ ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Các chuyên gia khuyến cáo, vào giờ cao điểm ô nhiễm, người dân nên giảm hoạt động ngoài trời, sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn được bụi mịn PM2,5 thay cho các khẩu trang thông thường.

Đề nghị giáng cấp bậc hàm nữ đại úy công an lăng mạ nhân viên sân bay

Nữ cán bộ công an trong vụ việc là đại úy thuộc lực lượng CSGT trật tự cơ động - Công an quận Đống Đa. Ảnh cắt từ clip.

Phó trưởng Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội cho biết, tính đến ngày 24/9 đã quá thời hạn đình chỉ công tác đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh. Đại úy Hiền là người xuất hiện trong clip và có lời lẽ thô tục, khiếm nhã ở quầy làm thủ tục hành lý tại Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) trước đó khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

“Chúng tôi đã đề xuất kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Hiền và hiện đang chờ Giám đốc Công an TP. Hà Nội quyết định xem giáng xuống cấp bậc hàm nào. Còn về mặt Đảng ủy, chúng tôi cũng đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm và đang chờ Quận ủy trả lời”, vị phó trưởng công an quận Đống Đa thông tin và cho biết thêm, hiện tại, nữ cán bộ này đã tới cơ quan làm việc bình thường.

Theo thông tin ban đầu, đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ công tác tại Công an quận Đống Đa (Hà Nội) có chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội vào lúc 15h30 ngày 17/8/2019.

Tại quầy làm thủ tục, bà Hiền chửi bới nhân viên quầy làm thủ tục hành lý của Vietnam Airlines bằng rất nhiều lời lẽ thô tục, cay nghiệt và thái độ thách thức dù nhiều hành khách khác và nhân viên an ninh sân bay ra sức can ngăn. Được biết, lý do xảy ra sự việc là do bà Hiền mang hành lý quá tiêu chuẩn miễn cước nên đồng ý mang theo hành lý xách tay. Tuy nhiên, qua khâu an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay nên đến quầy check-in của Vietnam Airlines lớn tiếng đòi trả vé.