Nóng trong tuần: Truy vết 2 tài xế dương tính COVID-19, phát hiện ổ mại dâm

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Truy vết 2 tài xế dương tính COVID-19, phát hiện ổ mại dâm; Bắt tạm giam hai anh em đại gia lan đột biến ngàn tỉ ở Quảng Ninh… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Truy vết 2 tài xế dương tính COVID-19, phát hiện ổ mại dâm

Nhà nghỉ Thuỷ Tiên, số 44/10, Trần Tế Xương, phường Nghĩa Lộ TP Quảng Ngãi, nơi 4 tài xế xe tải nghỉ qua đêm.

Đêm 24/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, 2 tài xế xe tải BKS 76H01082 (V.N.K và L.D.S, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 23/8, 2 người đàn ông trên đã cùng 2 tài xế xe tải khác là N.T.S (SN 1992) và Q.D.Đ (SN 1990) tổ chức nhậu ngay trên xe tải.

Nhậu xong, cả 4 tài xế đến nhà nghỉ Thuỷ Tiên (số 44/10, Trần Tế Xương, phường Nghĩa Lộ TP Quảng Ngãi) để nghỉ qua đêm. Tại đây, các tài xế đã gọi 3 cô gái đến “vui vẻ”, sau đó 1 cô gái ở lại qua đêm, còn 2 cô gái về nhà trọ.

Đến sáng 24/8, N.T.S và Q.D.Đ điều khiển xe đi Bình Định. Còn 2 tài xế L.D.S và V.D.K ở lại đến chiều và thấy trong người mệt nên vào nhà nghỉ Quý Đức nghỉ, rồi qua tiệm tóc Hoài Thương để gội đầu. Sau đó, cả 2 gọi xe taxi đến Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng để test nhanh COVID-19 và có kết quả dương tính.

Dù trên địa bàn tỉnh đang có dịch COVID-19, nhưng chủ nhà nghỉ Quý Đức và Thuỷ Tiên vẫn mở cửa phục vụ khách. Riêng nhà nghỉ Thuỷ Tiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứa chấp mại dâm.

Về phía cô gái ngủ qua đêm tại nhà nghỉ Thủy Tiên tối 23/8, cô này cho biết, ngày 24/8, có “tiếp” 2 khách nam tại nhà nghỉ Thủy Tiên và nhà trọ Thảo Nguyên.

Bắt tạm giam hai anh em đại gia lan đột biến ngàn tỉ ở Quảng Ninh

Giang cùng cây lan Ngọc Sơn cước được bán với giá 250 tỉ đồng - Ảnh: Trọng Đức

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra, C03 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về tội danh nêu trên, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh (trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty CP Yên Phước) và hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (cùng trú tại Quảng Ninh).

Trong số những người bị bắt, ông Bùi Hữu Giang được biết đến là người có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, với cơ ngơi đồ sộ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh còn nổi tiếng trên cộng đồng mạng là đại gia “lan đột biến”, với thương vụ giao dịch hoa lan lên đến 250 tỉ đồng, từng gây xôn xao dư luận.

Cô gái bị người tình sát hại dã man trong phòng trọ

Nghi phạm Bùi Văn Duân tại cơ quan công an

Khoảng 13h ngày 27/8, Công an xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của người dân về việc chị B.T.T (SN 1986) bị sát hại tại nhà trọ với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Nghi phạm sát hại chị T. là Bùi Văn Duân (trú huyện Duy Tiên, Hà Nam). Thời điểm lực lượng công an có mặt, Duân vẫn đang ở tại hiện trường vụ án. Người này thừa nhận là hung thủ sát hại chị T.

Bước đầu, nghi phạm khai nhận, anh ta và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai thuê nhà trọ ở cùng nhau được một thời gian. Về nguyên nhân sát hại chị T., Duân khai, hai người xảy ra cãi vã, mâu thuẫn do ghen tuông.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Duân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nam thanh niên vác dao chém cán bộ chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Nam thanh niên cầm dao truy đuổi cán bộ chốt kiểm dịch

Ngày 28/8, Công an huyện Ba Vì, (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Đình Giang (SN 1975) để điều tra liên quan đến hành vi dùng dao chém cán bộ trực chốt COVID-19 của xã.

Cụ thể, chiều 26/8, Giang đi qua chốt tại thôn Vĩnh Phệ (xã Chu Minh, Ba Vì) nên lực lượng chực chốt kiểm dịch đã yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra giấy đi đường. Giang không chấp hành, còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng sau đó còn chạy vào nhà dân gần đó lấy dao rượt chém ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.

Thấy vậy, ông Khoa bỏ chạy, Giang cầm dao tiếp tục truy đuổi. Chạy được một đoạn thì ông Khoa ngã xuống đường. Rất may khi đối tượng hung hãn xuống dao, ông Khoa đã dùng chân đạp bay hung khí trên tay Giang.

Ngay sau đó, ông Khoa bật dậy, cùng với các cán bộ khác khống chế Giang và báo cho công an đến làm nhiệm vụ.

Nam thanh niên phát tán clip "nóng" trong khu cách ly tập trung

Hình ảnh liên quan đến hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy của Tài được phát hiện

Chiều 25/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bàn giao đối tượng Trương Công Tài (SN 1996, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam) và hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, ngày 23/8, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC phối hợp với Công an huyện Nông Sơn phát hiện Tài có hành vi sử dụng tài khoản Zalo “Tuong Tu” đăng tải, chia sẻ đường link dẫn đến các Web “đen” (phim sex nước ngoài); đồng thời phát tán 4 clip sex, 2 hình ảnh nhạy cảm có chứa nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm Zalo “Công dân tại khu cách ly số 1”.

Nhóm Zalo này có 72 thành viên tham gia, được thành lập để trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và công dân thực hiện cách ly y tế nhằm hạn chế tiếp xúc tại khu cách ly số 1 thuộc xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn.

Bước đầu Tài khai nhận, trong thời gian thực hiện cách ly y tế, đã thực hiện toàn bộ hành vi trên vào ngày 13/8.

