Nóng trong tuần: Đường dây sex tour toàn "hot girl" hoạt động thế nào?

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 20:00 PM (GMT+7)

Phá đường dây sex tour toàn cô gái xinh xắn ở Đắk Lắk; Quay lén clip “nóng” tống tiền còn gạ gẫm nạn nhân “cho 1 đêm”… là những tin pháp luật đáng chú ý nhất tuần qua.

Phá đường dây sex tour toàn cô gái xinh xắn ở Đắk Lắk

Lực lượng công an bắt quả tang 3 cô gái bán dâm

Sáng 18/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H’B. Byă (29 tuổi) và Trần Thị Tố T. (21 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Bước đầu, công an đã làm rõ, chiều 16/12, có 3 người đàn ông đã liên lạc với H’B. Byă để mua dâm. Sau khi thống nhất giá qua đêm mỗi người 6 triệu đồng, H’B. Byă liền điều thêm Trần Thị Tố T. Đồng thời, H’ B. Byă nhờ T. điều thêm 1 cô gái khác để cùng bán dâm cho khách. Sau đó, 3 cặp nam nữ này đã di chuyển đến Khu du lịch Hồ Lắk (ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) để thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an bắt giữ.

Đường dây gái bán dâm này hoạt động rất chuyên nghiệp với những cô gái có ngoại hình xinh xắn. Khi khách có nhu cầu mua dâm, thông qua Zalo hoặc Facebook, người cầm đầu đường dây sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho khách lựa chọn và thỏa thuận giá cả.

Đường dây này cũng chuyên phục vụ các cô gái đi "sex tour" với khách đến các thành phố như Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội… Trung bình "sex tour" 2 ngày, khách phải trả cho mỗi cô gái từ 15 đến 20 triệu đồng. Nếu đi dài ngày hơn, khách phải trả thêm tiền.

Quay lén clip “nóng” tống tiền còn gạ gẫm nạn nhân “cho 1 đêm”

Chu Danh Giang (trái) và Nguyễn Trọng Toại tại công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với Chu Danh Giang (SN 1983, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức). Hai nghi phạm này đã bị khởi tố.

Tài liệu điều tra cũng như lời khai của 2 bị can cho thấy, để thực hiện hành vi phạm tội, Giang vờ làm khách thuê phòng số 2, số 3, số 4 nhà nghỉ N.A. (địa chỉ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) rồi lắp 3 thiết bị ghi hình ảnh vào chỗ kín trong phòng. Trong khi Giang lắp đặt thiết bị, Toại có nhiệm vụ ở ngoài nhà nghỉ sử dụng ứng dụng "Look cam" truy cập để kiểm tra thiết bị ghi, gửi hình ảnh trực tuyến đến điện thoại của Toại. Các clip có được, Giang tải về và lưu trong điện thoại của mình.

Vào ngày 19/11, Giang và Toại ghi được hình ảnh một nữ nạn nhân quan hệ tình dục với một người đàn ông tại phòng số 4, nhà nghỉ N.A. Sau khi chị này rời khỏi nhà nghỉ, nhóm này đi theo để biết nơi ở của nạn nhân. Ngày hôm sau, chúng in các hình ảnh trong clip quay được gửi đến cho nạn nhân để tống tiền. Giang ra giá 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán clip trên mạng xã hội và gửi đến cho người thân của chị này.

Sau nhiều lần yêu cầu chuyển tiền nhưng nạn nhân không đáp ứng được, ngày 10/12, Giang giảm giá, yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Thậm chí, Giang còn giảm giá xuống cho nạn nhân 20 triệu đồng nếu chị này đồng ý cho Giang ngủ cùng một đêm. Cuối cùng, nạn nhân buộc phải gặp Giang để giải quyết mọi việc.

Khi nạn nhân đang xin lại clip, thương lượng với Giang chỉ nộp 5 triệu đồng và được nhận lại 2 thẻ nhớ thì công an đã ập vào, bắt quả tang.

Tại công an, nhóm này khai đã cưỡng đoạt được số tiền trên 180 triệu đồng của nhiều người.

Đình chỉ công tác 4 sĩ quan công an Mỹ Tho vụ nổ súng loạn xạ ở Tiền Giang

Hiện trường vụ nổ súng

Sáng 16/12, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã họp và thống nhất đình chỉ công tác 4 sĩ quan công tác tại Công an TP Mỹ Tho để xem xét làm rõ trách nhiệm trong vụ nổ súng như phim hành động tại Tiền Giang.

Theo đó, 4 người bị đình chỉ công tác là trung tá Thái Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy; trung tá Phạm Thanh Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; trung tá Nguyễn Văn Chờ, Trưởng Công an phường 6 và một cảnh sát khu vực.

Trước đó, vào chiều 10/12, người dân ở hẻm Lê Lâm, phường 6, TP Mỹ Tho nghe rất nhiều tiếng súng nổ tại nhà của Nguyễn Tuấn Đăng (SN 1991, ngụ phường 6), là đối tượng cho vay tiền góp và sử dụng ma túy. Vụ nổ súng làm Đăng bị thương rất nặng.

Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà của Đăng có tổ chức tiệc, khoảng 10 người tham dự và sử dụng trái phép các chất ma túy. Trong lúc tiệc diễn ra, một nhóm khoảng 20 người đi trên nhiều xe máy kéo đến. Nhóm này có Nguyễn Ngọc Long (SN 2000; ngụ phường 8, TP Mỹ Tho).

Nhóm của Long đi từ một hẻm vào và nghe tiếng súng nổ thì quay lại. Một người trên xe máy ngã té và co giật. Hai bên nổ súng bắn nhau nhau khoảng hơn 1 phút thì nhóm người này kéo người bị thương đi luôn. Người bị thương được xác định là Long.

Đăng và Long đều được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Hai ngày sau, Đăng tử vong.

Nam thanh niên bị chém gần đứt lìa cánh tay ở quận 7

Hiện trường vụ việc

Sáng 17/12, người đi đường nhìn thấy một đối tượng cầm dao đuổi chém nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) trên đường 19, phường Tân Quy, quận 7 (TP.HCM). Nam thanh niên bỏ chạy đến một quán cà phê thì bị đối tượng đuổi kịp chém nhiều nhát vào người.

Chém người xong, đối tượng lên xe đồng bọn đậu sẵn gần đó tẩu thoát. Lúc này, người dân mới dám đến xem thì phát hiện nạn nhân bị chém vào người, cánh tay gần đứt lìa. Nam thanh niên nhanh chóng được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera. Lực lượng công an đang khoanh vùng các đối tượng tình nghi để truy bắt.

Thiếu nữ 17 tuổi đâm chết nam thanh niên 20 tuổi

Khu vực hiện trường vụ án

Sáng 14/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân Phạm Hùng Minh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho gia đình lo mai táng.

Trước đó, vào tối 13/12, Minh chạy xe gắn máy đến khu vực trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 thuộc địa bàn ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn gái với một thiếu niên khác.

Trong lúc nói chuyện, đối tượng Tuyền (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú huyện Bến Lức) trong nhóm thiếu niên mâu thuẫn với bạn gái của Minh lớn tiếng gây gổ và được mọi người can ngăn. Bất chấp sự khuyên can, Tuyết rút con dao giấu sẵn trong người nhào tới đâm trúng vùng ngực và bụng Minh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nghi phạm bỏ chạy vào khu vực Ban điều hành trạm thu phí nhưng đã bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-duong-day-sex-tour-toan-hot-girl-hoat-dong-the-nao-50202020121...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-duong-day-sex-tour-toan-hot-girl-hoat-dong-the-nao-502020201219585941.htm