Nóng trong tuần: Quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi tại ngũ, Cục Điều tra hình sự và 4 cơ quan vào cuộc

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những diễn biến liên quan vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi tại ngũ; Hé lộ nguyên nhân chồng gây thảm án khiến 3 người nhà vợ tử vong;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Những diễn biến liên quan vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi tại ngũ

Lễ tang quân nhân Trần Đức Đô

Chiều 28/6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh) báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).

Khoảng 20 phút sau, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14h30 cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Quân khu 1 và Trường Quân sự Quân khu 1 đã trực tiếp đến nhà quân nhân Đô để phối hợp cùng địa phương và gia đình tổ chức mai táng.

Các cán bộ của Quân khu 1 phải nhiều lần đối thoại, vận động thì gia đình quân nhân Đô chấp thuận và tổ chức mai táng cho quân nhân Trần Đức Đô vào chiều 1/7.

Liên quan đến việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) khẳng định, không có việc đánh nhau dẫn đến chết người.

Hiện nay, có 5 đơn vị điều tra đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của binh nhì Trần Đức Đô gồm: Phòng Điều tra hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng), Cục Bảo vệ An ninh quân đội (Bộ Quốc phòng) và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Hé lộ nguyên nhân chồng gây thảm án khiến 3 người nhà vợ tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sáng 28/6, Đào Văn Thịnh đến nhà bố vợ là ông Đào Đình Cửu ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để nói chuyện. Thời điểm này, trong nhà có ông Cửu, bà Vũ Thị Mộc và vợ Thịnh là chị Đào Thị Sim.

Trong lúc nói chuyện, giữa Thịnh và 3 người nhà vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Thịnh đã dùng dao sát hại ông Cửu, bà Mộc và chị Sim khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thịnh đến trụ sở công an làm việc.

Nguyên nhân vụ án bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình giữa chị Sim và Thịnh. Theo chính quyền địa phương, chị Sim đã làm đơn ly hôn đến chính quyền địa phương nhưng Thịnh không đồng ý.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đào Văn Thịnh là đối tượng nghiện ma tuý và nằm trong danh sách theo dõi người nghiện tại địa phương từ lâu. Quá trình chung sống, Thịnh và chị Sim thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không thể hoà giải.

Đi hát karaoke cùng 5 bạn trai, cô gái 17 khiến 3 người hôn mê

Nguyễn Thị Hoa tại trụ sở công an

Ngày 2/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 2004, trú tỉnh Bắc Giang) bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, ngày 31/8/2020, khi được mời đi hát tại quán karaoke Quán Chòi thuộc xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Hoa mang theo 1 điếu thuốc lá tẩm tinh dầu “cỏ” để sử dụng.

Trong bữa tiệc thác loạn này còn có 5 nam thanh niên. Sau khi sử dụng điếu thuốc lá nói trên, có 3 nam thanh niên phải đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa. Trong quá trình điều tra, Hoa không có mặt tại địa Phương. Ngày 16/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Hoa.

Đến ngày 30/6, Hoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, bôi nhọ danh dự

Ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: NVCC

Phòng CSHS nhận được đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (nghệ danh Vy Oanh) đề ngày 21/6.

Nội dung đơn, ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, thông tin sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước.

Trong đó, bà Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm nói bà Mỹ Oanh là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia... Đến ngày 25/5, bà Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm bà Mỹ Oanh hơn.

Từ đó, nhiều đối tượng đã lập nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống bà Mỹ Oanh và làm video đặt tiêu đề để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ bà Mỹ Oanh.

Chính vì thế, ngày 25/6, sau khi xem xét nội dung, Phòng CSHS đã chuyển đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

“Giang hồ mạng” Quang Rambo lĩnh án

Bị cáo Đỗ Văn Quang (Quang Rambo)

Trưa 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Văn Quang (còn gọi là Quang Rambo, 37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, Đỗ Văn Thịnh (quê Thái Bình) lĩnh 10 năm tù. Nguyễn Đức Nhân (ở Hà Nội) bị phạt 9 năm tù. 4 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 6 năm đến 8 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 23/2/2016, Đỗ Văn Thịnh (35 tuổi, quản lý một nhóm thợ xây dựng) có ký hợp đồng thi công một số hạng mục với nhà thầu là Công ty xây dựng Hưng Thịnh do anh Đặng Thái Dương làm chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 8/2017, do Thịnh thi công công trình không đạt chất lượng nên chủ đầu tư dự án đã thay đối tác khác để tiếp tục thi công và khấu trừ hơn 340 triệu đồng tiền công vào nhà thầu là Công ty xây dựng Hưng Thịnh.

Đỗ Văn Thịnh sau đó đã nhờ Nguyễn Đức Nhân (35 tuổi, làm nghề kinh doanh tiệm cầm đồ) cùng đi gây sức ép, bắt Hưng Thịnh trả tiền và hứa hẹn sẽ "trả công" nếu đòi được nợ. Nhân đồng ý, rủ thêm Quang Rambo và 4 đàn em khác cùng tham gia.

Nhiều lần bị nhóm của Quang, Nhân đến nhà riêng và nơi làm việc chửi bới, đe dọa đòi tiền, anh V. (Chủ tịch Công ty xây Dựng Hưng Thịnh) đã trình báo Công an TP Hà Nội.

Bị cảnh sát điều tra, Quang Rambo và đàn em đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự.

